Une colocation entre trois jeunes femmes palestiniennes éprises de liberté

Je danserai si je veux © Paname Distribution

Laila, Salma et Nour, 3 jeunes palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs.

Le quotidien de ces trois jeunes femmes prises au piège entre traditions familiales et désir d’indépendance sera mis à rude épreuves sur le chemin de la liberté.

Je danserai si je veux © Yaniv Berman

Pour avoir le droit à ce qui peut paraître évident pour certains : la liberté de travailler, de faire la fête et de faire ses propres choix, elles devront en payer le prix.

Je danserai si je veux © Yaniv Berman

Premier film de la réalisatrice palestinienne Maysaloun Hamoud, Je danserai si je veux est une œuvre engagée, drôle et poignante qui met en scène trois destins aux parcours bien différents, le portrait d'une jeune génération en quête de liberté.

Je danserai si je veux © Yaniv Berman

►►► Avec Mouna Hawa, Shaden Kanboura, Sana Jammelieh, Mahmoud Shalaby, Riyad Sliman

Je danserai si je veux © Yaniv Berman

Je danserai si je veux © Yaniv Berman