Ce dimanche, Johnny Depp présentait le film "City of Lies" au festival de Deauville, hors compétition. L'acteur américain, de retour en haut de l'affiche après plusieurs mois d'absence du grand écran, incarne un policier qui a enquêté sur la meurtre du rappeur Notorious B.I.G. Il répond aux questions de France Inter.

Johnny Depp présente son film hors compétition au festival de Deauville © AFP / Michal Cizek

Cela faisait plusieurs mois que l'on avait pas vu Johnny Depp en tête d'affiche. Mis à l'écart d'Hollywood avant la pandémie pour ses démêlés judiciaires avec son ex-femme Amber Heard puis avec le tabloïd anglais The Sun, l'acteur américain était de retour ce dimanche à Deauville. Il a rencontré le public (certains fans campent devant son hôtel !) et les journalistes à l'occasion de la présentation de "City of Lies" de Brad Furman, hors compétition lors de cette 47è édition du festival du cinéma américain.

L'acteur y incarne Russell Poole, un inspecteur de la Police de Los Angeles (LAPD) qui a enquêté sur l'assassinat du rappeur Notorious B.I.G. en 1997, avant d'être poussé à la démission deux ans plus tard. Pour France Inter, il revient sur son rôle, sur la dimension politique du film mais aussi sur son attachement au festival de Deauville.

FRANCE INTER : C'est un film très critique sur la police de Los Angeles...

JOHNNY DEPP : "Beaucoup de gens ne voulaient pas que ce film se fasse. Les années 90 à L.A., c'était une époque très radicale. Les tensions étaient fortes, il y avait eu des émeutes, des tanks, le déploiement de la Garde nationale, etc. Et quand Christopher Wallace [le vrai nom de Notorious B.I.G., ndlr] a été assassiné à Los Angeles, je crois que derrière sa mort, ce n'est pas aussi simple que quelqu'un qui serait sorti de nulle part pour le tuer. Ce n'est pas si simple. Il y a plusieurs couches, qui se superposent, et qui vous emmènent jusqu'à la vérité".

Aimez-vous jouer dans des films qui ont une dimension politique ?

"Vous avez parfois l'opportunité, en jouant dans un film, de transmettre des informations importantes au public, des choses auxquelles il n'aurait pas encore été exposé, des faits qui n'ont jamais été mis au jour pour diverses raisons... J'aime être en capacité de donner des informations aux gens, de faire quelque chose de bien. Et pas seulement pour les gens en leur délivrant la vérité, mais aussi pour soutenir Voletta Wallace, la mère de Biggie, après toutes les souffrances qu'elle a dû endurer. Elle n'a toujours pas de réponses. Russell Poole [mort en 2015 d'une rupture d'anévrisme] est celui qui s'est le plus approché de la vérité ."

Johnny Depp et le réalisateur de "City of Lies", Brad Furman. / Alexis Demeyer

Russell Poole a été un lanceur d'alerte : pensez-vous que son message aurait eu plus de résonance aujourd'hui ?

"Je crois qu'aujourd'hui, avec Internet, avec la possibilité que l'on a d'avoir les informations, la vérité, entre nos mains, et de l'envoyer directement aux gens par Internet, l'enquête de Russell Poole aurait été très différente. Je pense qu'il y aurait forcément eu une issue : aujourd'hui, les responsables auraient été devant la justice. Mais le dossier n'est pas encore clos auprès de la police de Los Angeles - l'affaire n'est pas résolue mais elle n'est pas close, ce qui bloque les recours. Les tentatives de Mme Wallace d'obtenir justice ont été avortées."

Comment vous sentez-vous, ici en France, à Deauville, dans ce festival que vous connaissez bien ?

"Je suis toujours content de venir en France ! Je suis très admiratif des organisateurs de ce festival : il fait honneur au cinéma, aux auteurs, aux vrais cinéastes, pas seulement les réalisateurs à succès, qui font de l'argent à Hollywood. Réussir à faire un film, c'est déjà un succès. C'est un festival qui œuvre pour la reconnaissance de jeunes cinéastes, de films de tous genres, de films indépendants. J'ai toujours été impressionné par la diversité du cinéma qui y est représenté. Le festival de Cannes ressemble plus à un cirque. Certains festivals deviennent de grands cirques. Celui de Deauville reste, à mon sens, une maison, un foyer pour les cinéastes, les cinéphiles, les gens qui respectent le cinéma. Pas seulement pour les gens qui viennent rigoler devant des films stupides. Very Bad Trip n'a pas été projeté ici (rires) !"