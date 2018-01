Alexandre Astier, créateur de "Kaamelott", a confirmé aux auditeurs de France Inter que l'adaptation en long métrage de sa série à succès était en préparation. Son projet nécessite néanmoins quelques conditions.

Alexandre Astier dirige l'acteur Franck Pitiot sur le tournage de la série Kaamelott en 2006, au château de Montmelas © Maxppp / JUSTE PHILIPPE

Cet après-midi, le studio 611 de la Maison de la Radio avait des allures de salle de la table ronde puisque sa majesté Alexandre Astier alias Arthur, roi de Bretagne, était reçu par Antoine de Caunes, alias Seigneur Dagonet dans la série Kaamelott et notre dame du lac à nous, Charline Roux. Durant l'interview, il est revenu de lui-même sur l'adaptation de la série Kaamelott au cinéma.

Vous n'avez pas le droit de me poser de questions mais je peux tout à fait spontanément balancer le truc.

En 2015, déjà sur l'antenne de France Inter dans le Nouveau Rendez-Vous, Alexandre Astier avait confirmé que son projet se mettait en branle car les contentieux juridiques avec la société de production CALT étaient levés. Ainsi donc, le roi Arthur n'était plus en dormition sur son île d'Avalon mais bien de retour sur le chemin des salles de cinéma.

Je me retrouve aujourd'hui avec Kaamelott dans la situation que j'avais désiré. J'ai surtout recommencé à travailler, recommencé à écrire.

Il faut dire que depuis la fin du Livre VI diffusé en 2009, les fans vivent dans l'attente de cette adaptation. Attente compensée par une série de BD, crée par Alexandre Astier et Steven Dupré, et dont le 8e tome est sorti. Depuis, chaque passage d'Alexandre Astier et chaque propos sur le sujet sont guettés avec avidité. En 2016, des dates de tournages sont annoncées, puis reportées, transformant le film en serpent de mer.

Mais contrairement au Loch Ness, il fait une réapparition en ce début d'année 2018. Désormais, le film est écrit et son auteur annonce qu'il devrait faire près de 2h. Un synopsis, peu précis, est même disponible sur le site d'AlloCiné. Mais aucune date de sortie n'est annoncée... Car Alexandre Astier est un perfectionniste. Comme pour sa série, il veut "faire les choses bien", autant pour lui-même que pour le public. La raison du temps d'attente est donc pécuniaire. Comme le personnage de Léodagan, beau-père du roi dans la série, il doit trouver quelques coffres et autres trésors pour financer le film qui lui tient à cœur.

Il faut le faire comme il faut. Il ne faut pas que ce soit simplement une comédie avec uniquement des vannes à la con. Il faut que ce soit un film avec tout dedans - et tout dedans c'est compliqué. Il est écrit. Simplement, voilà, il faut trouver des sous. Je ne vais pas m'en sortir avec un film d'1h25. Ça ne dépend pas que de moi, vous vous doutez bien que je vais pas faire ça tout seul dans ma cave. Il faut que je trouve un petit plus de sous parce que c'est un film de près de deux heures, c'est compliqué à monter.

Écouter

En attendant donc les fans peuvent se consoler avec les multiples diffusions des épisodes de ce Graal de l'humour sur les chaînes du groupe M6. Et peut-être, qui sait, aider le roi Astier dans cette nouvelle quête ?