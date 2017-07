Dramaturge de talent, scénariste génial, acteur sans pareil, Sam Shepard, s'est éteint à l'âge de 74 ans.

Sam Shepard en 2005 © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Sam Shepard a été durant sa carrière écrivain, dramaturge, metteur en scène, scénariste, acteur, réalisateur et producteur. Il est né le 5 novembre 1943 à Fort Sheridan.

Dramaturge avant tout, il a commencé par écrire une trilogie sur sa famille, dont l’Enfant Enfoui et L’ ouest le vrai ont été récompensés par le Tony Award de la meilleure pièce et le prix Pulitzer, en 1979 et 1980.

En tant que scénariste il est à l’écriture de quelques films cultes comme Zabriskie Point de Michalangelo Antonioni, Paris, Texas de Wim Wenders (Palme d'or à Cannes) et Fool of Love, un film tiré de sa propre pièce et adapté par Robert Altman.

En 1984, il est récompensé pour le rôle de l'aviateur Chuck Yeager qu'il tient dans L'Etoffe des Héros, lors de la 56e cérémonie des Oscars du cinéma. L'un de ses derniers rôles au cinéma remonte à 2016, dans Midnight Special.

Sam Shepard a également écrit des nouvelles. En France a été publié notamment A mi-chemin chez Robert Laffont.

Il a un fils Jesse, et il a vécu une liaison avec la rockeuse Patti Smith. L'actrice Jessica Lange lui a donné deux enfants.

