Le point de vue d’une enquête documentaire sans complaisance sur des preuves supposées de l’existence de Dieu... Le doute essentiel.. Un doute devenu une force de vie et de cinéma.

L'apparition © Shana Besson

Jacques est journaliste pour un grand quotidien régional en France. Sa réputation de reporter d'investigation talentueux et impartial attire l'attention du Vatican qui l'engage pour une mission très particulière : faire partie d'un comité chargé d'enquêter sur la véracité d'une sainte apparition dans un petit village français.

L'apparition / Shana Besson

A son arrivée sur place pour cette investigation canonique en bonne et due forme, Jacques rencontre la jeune et sensible Anna qui proclame avoir personnellement assisté à l'apparition de la Vierge Marie. Profondément dévote, elle recueille un soutien impressionnant dans le village et elle est écartelée entre sa foi et les nombreuses sollicitations qu'elle reçoit.

Confronté à des opinions opposées parmi les membres du clergé et les sceptiques du comité d'enquête, Jacques va progressivement découvrir les motivations cachées et les pressions à l'oeuvre. Et ses croyances vont être profondément bouleversées...

J’avais depuis longtemps le désir de savoir où j’en étais par rapport à la question religieuse, à la foi... Pour que j’arrive à écrire un film, il faut que je commence par me dire « Personne ne va y croire… ». Je savais que l’Eglise réunissait parfois des commissions d’enquête sur des faits supposés surnaturels comme des guérisons miraculeuses ou des apparitions. Ces commissions d’enquêtes canoniques ne sont pas forcément constituées de religieux. Ce point de vue d’une enquête documentaire sans complaisance sur des preuves supposées de l’existence de Dieu correspondait à ce que je ressentais alors dans ma vie, au doute essentiel qui était devenu le mien. Ce doute est devenu une force de vie et de cinéma.

Xavier Giannoli

L'apparition / Shana Besson

►►► Distribution

Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d'Assumçao, Axelle Simon