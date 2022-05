Son premier film, "Girl", avait enchanté les critiques du "Masque & la Plume". Que pensent-ils cette fois de "Close", Grand Prix (ex aequo avec "Des étoiles à midi" de Claire Denis) du festival de Cannes ?

image extraite de "Close" de Lukas Dhont, Grand Prix au Festival de Cannes 2022 © Menuet/Diaphana Films/Topkapi Films/Versus Production

Cette année, le Grand Prix du Festival de Cannes a donc été partagé en deux :

à la fois Claire Denis, pour son film "Des étoiles à midi"

à la fois à un Belge, Lukas Dhont, 31 ans, pour "Close". On lui doit aussi ce film qu'on avait beaucoup aimé, "Girl", qui avait eu d'ailleurs le prix de la Caméra d'or. Et là, c'est un film sur l'amitié brisée de deux ados de treize ans dont on nous a beaucoup répété dans la presse qu'il avait fait pleurer les festivaliers - ce qui est une formule en général utilisée pour montrer à quel point un film peut émouvoir.

Pour Charlotte Lipinska, "ce n'est pas la claque attendue"

"J'avais beaucoup, beaucoup aimé "Girl" qui, pour le coup, m'avait vraiment stupéfaite : sur un sujet très fort, une mise en scène admirable. Donc là, j'attendais beaucoup de ce deuxième film.

Et même si les acteurs sont merveilleusement dirigés, même si leurs mères respectives, Léa Drucker et Emilie Dequenne particulièrement, qui est toujours impeccable et qui pour moi a amené la touche d'émotion finale, je suis étrangement restée un peu en retrait de ce film qui est baigné dans une lumière, un esthétisme très chiadé qui je trouve ne va pas au sujet. Et par ailleurs, il y a une narration un peu elliptique qui fait qu'il élude toutes les scènes fortes et importantes qu'on attend. Certains diront que c'est de la délicatesse, de la pudeur ; d'autres trouvent (comme moi) que c'est peut-être un peu facile de passer à côté de ces scènes attendues.

Après le film est beau, il est très émouvant, c'est quand même bien, on va arrêter de chipoter. Mais ce n'est pas la claque attendue".

Pour Xavier Leherpeur, "c'est une déception"

"C'est quand même une déception. Même en terme de mise en scène, je trouve le film très en-deçà de ce qu'il avait fait dans "Girl". Je pense qu'il est trop près du sujet. Il dit que c'est un scénario qu'il a écrit quand il était adolescent, je crois qu'il faut laisser certains films dans les tiroirs. Ils sont nécessaires à écrire, ils sont exutoires, mais il ne faut peut-être pas les porter à l'écran.

Et je suis entièrement d'accord avec Charlotte : trop d'ellipse tue l'ellipse. Il ne rentre pas dans le cœur du sujet, il tourne toujours autour avec énormément de délicatesse, de pudeur et de distinction, ça nous l'avons compris, mais néanmoins, jamais il ne confronte vraiment son film à une certaine réalité. Du coup, moi, je n'ai pas été ému. Je suis ravi que les gens aient pleuré, mais peut-être y avait-il un truc dans la climatisation ce soir-là.

Eric Neuhoff y a vu un "joli film, quand même"

"C'est beaucoup moins fort que "Girl", mais c'est un joli film quand même, plein de pudeur.

Il baigne un peu trop la pellicule dans le jus d'orange, ça c'est un peu gênant, mais ce qui est louable, c'est qu'il évite un peu tous les clichés. Et ces ellipses dont tu parlais, je trouve qu'elles donnent une certaine puissance au film qui est un peu languissant sur la fin, quand même… Moi, ça ne m'a pas du tout ému, mais ça m'a beaucoup intéressé."

Michel Ciment a été déçu aussi

"D'abord, on ne l'a pas signalé dans la presse, c'est le triomphe de la Belgique avec trois films au palmarès (sur 10), ce qui est assez exceptionnel.

Moi, j'ai été très déçu par le film aussi, par l'esthétisme un peu dégoulinant avec des courses dans les champs, avec les fleurs, les lumières irisées… alors que j'avais beaucoup aimé son premier film ("Girl")".

