"Stars at Noon" ("Des étoiles à midi") est un film de Claire Denis d'après le roman de Denis Johnson, récompensé à Cannes d'un Grand Prix (ex aequo avec "Close" de Lukas Dhont). Qu'en ont pensé les critiques du "Masque et la Plume" ?

Image extraite de "Stars at Noon", de Claire Denis © 2022 Curiosa

"Stars at noon" résumé par Jérôme Garcin

Le film évoque, en 1984, pendant la révolution sandiniste, le sort d'une jeune journaliste américaine bloquée au Nicaragua, qui rencontre un Anglais qui, pense-t-elle, va va l'aider à fuir le pays.

Pour Eric Neuhoff, c'est "un truc où il ne se passe rien"

"C'est un film qui devrait être remboursé par la sécurité sociale parce que c'est tellement soporifique et anesthésiant ! C'est un truc où il ne se passe rien.

C'est un peu comme du Gérard de Villiers sous bromure, dans un pays exotique, avec des acteurs tous plus mauvais les uns que les autres, une caméra languissante (c'est pas pour rien. Qu'elle a travaillé à une époque avec Wim Wenders parce qu'elle en a gardé toute la mollesse et l'inintérêt). C'est quand même très gênant, ce film ! On se demande ce que c'est que cet objet et ce que ça fait là".

Charlotte Lipinska est "passée complètement à côté du film"

"Déjà, une chose est sûre, c'est qu'un ex aequo au niveau du Grand Prix, c'est bien la preuve que le jury n'a vraiment pas réussi à se mettre d'accord. C'est fou. Vincent Lindon avait beau dire "Tout a été à la majorité", on ne peut pas le croire une seconde quand il multiplie les ex aequos.

Claire Denis, il y a tellement de films qu'on a aimé d'elle. Elle sait filmer les corps merveilleusement : les militaires à Djibouti dans "Beau travail", mais aussi avec "Troubble Everyday", film de genre gore mais qui avait quelque chose de très sulfureux et d'assez beau.

Là, moi je suis passée complètement à côté du film et c'est très bizarre parce qu'on l'a vu à 24h d'intervalle avec "Pacification" d'Albert Serra, qui relève de la même atmosphère : moite, nocturne, sous les tropiques, où on ne comprend pas les tenants et les aboutissants du scénario. Mais alors autant Albert Serra on est fasciné par la beauté, autant là on est exaspéré par l'inanité du film".

Xavier Leherpeur n'a pas été convaincu non plus

"C'est une cinéaste que j'aime beaucoup et j'y ai cru pendant la première demi-heure, qui est très sensuelle, très moite, qui est rythmée par du jazz et ça va très très bien. Il y a une fusion entre le montage, l'image, les corps filmé et la musique. Je me suis dit "Bon, ça ne sera peut être que cela, mais au moins il y aura cette force de cinéma" qui malheureusement s'épuise et s'étiole au bout d'une demi-heure. Et je le dis avec immense regret, parce que j'aime vraiment beaucoup le cinéma de Claire Denis : là, le film ne se fait pas. Effectivement, je suis presque obligé (presque !) de donner raison à mon camarade Eric Neuhoff"

Michel Ciment

"Moi, j'ai trouvé là un film hollywoodien déconstruit, c'est-à-dire qu'on pense par exemple à "L'année de tous les dangers" de Peter Weir dans un climat exotique, la révolution, etc. Sauf qu'elle l'a vidé complètement de tout intérêt véritable de l'intrigue. Le scénario tient sur trois lignes.

Je ne peux pas dire que je trouve le film détestable - en particulier les derniers trois quarts d'heure, la traque de ces deux amants.

En tout cas, c'est la première fois que Claire Denis est à Cannes. C'est son 16ᵉ film, on l'a enfin acceptée, à plus de 70 ans, dans la compétition. Et c'est un mauvais choix parce que finalement, elle a fait des bien meilleur film que celui-ci."

Ecoutez l'intégralité des critiques du Masque & la Plume sur ce palmarès

