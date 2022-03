L'histoire d'un couple qui se désire autant qu'il se déchire. Lui est capitaine au long cours, elle est plus mystérieuse que jamais. Une relation née d'un simple pari dans un café, mais qui sonne comme une initiation amoureuse dans laquelle lui se perd dans une jalousie et un doute aussi prenant que mystérieux.

Léa Seydoux et Gijs Naber dans le film "L'Histoire de ma femme" d'Ildiko Enyedi © Pyramide Films

Le film résumé par Jérôme Garcin

Un film de la réalisatrice de "Corps et âme", qui avait reçu l'Ours d'or en 2017. Un long film de 2h50 avec l'insatiable Léa Seydoux et le Néerlandais Gijs Nabert. C'est l'adaptation du roman de Milán Füst qui raconte l'histoire d'un capitaine au long cours qui fait, un jour des années 1920, le pari d'épouser la première femme qui franchira le seuil du café où il se trouve. Cette femme c'est Lizzy (Léa Seydoux), une Parisienne qu'il va aimer passionnément autant qu'il lui est indifférent et qu'elle lui est infidèle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Michel Ciment salue un vrai "chef d'œuvre ! "

Le critique de la revue "Positif" est ressorti émerveillé tant le film repose sur la relation très subtile de ces deux personnages dont les personnalités demeurent constamment mystérieuses :

"Un film classique sublime, un chef d'œuvre où tout est constamment suggéré, mais où rien n'est dit. C'est un film très fort sur les rapports entre les hommes et les femmes, sans jamais être simpliste. La réalisatrice montre la faiblesse de cet homme, ce capitaine de vaisseau qui voit sa volonté de tout contrôler, comme sur son bateau, voler en éclat face à cette femme.

Quand il la rencontre, il pense qu'il va la contrôler comme il contrôle son bateau, sur lequel il affronte habituellement toutes les tempêtes. Sauf que là, il veut posséder cette femme mystérieuse qui lui échappe totalement, et dont on ne sait rien. Une merveilleuse combinaison entre le mystère que cette femme dégage et le fait que cet homme souhaite tout contrôler sans le pouvoir. Cette femme fait penser à "Eyes Wide Shut".

C'est magnifique parce qu'aucune chose ne nous est imposée. Nous sommes plongés en plein mystère avec une reconstitution d'époque absolument sublime, un Paris scintillant, et un Hambourg austère, protestant, où le couple est constamment en train de se désintégrer".

Sophie Avon applaudit un film "somptueusement "modeste et émouvant"

L'auteure et journaliste chez Sud-Ouest a été totalement conquise par un film qu'elle juge modeste, rempli d'inattendus et qui dépasse la simple initiation amoureuse. Cette relation est d'autant plus imprévisible plus on avance, que la cinéaste mène aussi son spectateur par le bout du nez : "C'est un film somptueux, d'une beauté cossue mais modeste du début à la fin, sans aucune solennité.

C'est un film qui est très long, mais qui est constamment en train de s'échapper

C'est aussi un film très ludique ponctué d'inattendu qui nous déstabilise exactement comme il déstabilise Jacob. Même quand on croit être en terrain connu, quand on croit qu'il s'agit d'un film sur l'initiation amoureuse d'un homme qui va apprendre les affres de la passion, de la jalousie, le film prend soudainement une direction différente ! Ce personnage masculin est très beau, car en désirant à la fois tout contrôler, il est émouvant, et prêt à toutes les inventivités pour plaire à sa femme".

Le personnage est mené par le bout du nez comme nous, spectateurs, le sommes aussi !

Xavier Leherpeur plus réservé

Le producteur de l'émission "Une Heure en Séries" regrette "une mise en scène un tout petit peu figée et un film extrêmement bancal qui met énormément de temps à raconter cet incendie métaphorique, cet embrasement romanesque".

Eva Bettan touchée par "la grâce du doute autour duquel se construit la relation des deux personnages"

Eva salue le sentiment du doute sur lequel repose la relation amoureuse entre les deux personnages qui se transpose comme une grâce qui tient en haleine le spectateur jusqu’à la fin du film.

Je trouve ce film formidable, car constamment tenu par une forme de grâce alimentée par le doute amoureux

Elle donne de l'envergure à tout grâce au doute, à l'inquiétude. Tout ne nous est pas dit. Léa Seydoux ne cache rien de ce qu'elle fait et, en même temps, elle ne dit rien d'elle. Un magnifique film qui donne 1000 interprétations possibles sur comment l'inquiétude, le doute, ce qu'on ignore en général renforce l'amour".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

7 min "L’histoire de ma femme" d'Ildiko Enyedi Par Jérôme Garcin

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici