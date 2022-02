Millie a toujours vécu sur son île au nord de l’Ecosse. Phil est un étranger, arrivé il y a peu. Après un avc, devenu amnésique, il est aidé, soutenu, entouré par Millie qui va lui faire croire qu’ils étaient amants…

Visage familier du cinéma belge et français des dernières années, Bouli Lanners développe en parallèle de son parcours d’acteur une carrière de réalisateur, salué tant par la critique que par le public.

Il revient en tant que réalisateur et acteur dans son nouveau film : L’ombre d’un mensonge.

Résumé : Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’île, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident…

Bouli Lanners raconte :

« J’étais parti pour écrire un polar et je suis revenu avec une histoire d’amour… En mettant en scène une romance avec des personnages ayant plus de cinquante ans, je pouvais y projeter quelque chose de plus personnel et j’ai donc osé l’écrire… Une histoire d’amour, avec des gens de cinquante-soixante ans, dans une configuration plus classique, quelque chose de très visuel où les choses sont plus exprimées aussi, même si mon cinéma reste très peu verbeux…

Le projet est né d’un vieux fantasme que j’avais depuis vingt ans : « Faire un film en Écosse ». Ce qu’il y a de particulier sur l’île de Lewis, par rapport au reste de l’Écosse, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de tourisme et comme cette île est assez éloignée, elle est restée la garante d’une culture gaélique très forte.

C’est là aussi que l’Église presbytérienne est la plus austère et la plus présente. Elle rythme la vie sociale, ce qui lui donne un statut et un aspect particuliers… Il était important de figer les personnages sur cette île, parce que c’est ce que vit le personnage féminin. Je ne pouvais pas créer de sentiment de liberté pour elle. Il fallait que tout en tournant en extérieur, dans des décors très larges et très ouverts, on sente que quelque chose garde les gens prisonniers de l’île.

Après différents essais, nous n’avions pas le rôle masculin tout en ayant trouvé la comédienne principale, Michelle Fairley. Il fallait équilibrer le couple : je ne voulais pas un couple glamour, il fallait trouver quelqu’un dans la cinquantaine, avec un physique un peu différent. On ne trouvait pas. Puis la directrice de casting m’a dit : « je ne vois que toi… »… Ça c’est fait comme ça. Je voulais parler de gens normaux, et les gens normaux ne sont pas tous plastiquement superbes. »

