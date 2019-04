Du grand théâtre sur grand écran ! Lucrèce, Roméo, Juliette, Cyrano, Viola, Alceste, Électre, Oreste…prendront chair pour vous entraîner à la découverte de grands classiques du théâtre.

EO_REP. RICHELIEU © Jan Versweyveld, Coll. Comédie-Française

Diffuser des pièces de théâtre au cinéma, c'est permettre à ceux qui n'ont pas ou peu l'occasion d'aller à la Comédie-Française de découvrir le théâtre en le parant des codes du cinéma.

Entre passion, trahison, crime, manipulation… la troupe de la Comédie-Française vous fera vivre les plus belles émotions au cinéma.

Electre / Oreste le meilleur du live au cinéma avec la troupe de la Comédie Française !

► Résumé

Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon a été assassiné par sa femme Clytemnestre et son amant Égisthe. Ce dernier règne désormais à Argos et le jeune Oreste a été envoyé en exil. Électre se déroule des années plus tard, tandis qu’Égisthe a lancé un appel au meurtre d’Oreste…

► Présentation

Après l’immense succès des Damnés, Ivo van Hove retrouve la Troupe pour une nouvelle grande fresque liée à la famille des Atrides. Précisant que tous ses projets naissent d’un « coup de foudre » pour un texte, il associe deux pièces d’Euripide et raconte l’histoire d’un frère, Oreste, et d’une sœur, Électre, qui se retrouvent et s’unissent dans le crime et la vengeance.

► Distribution

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

► Dates de diffusion

Jeudi 23 mai 2019 à 20h15

Dimanche 16 juin 2019 à 17h

Lundi 17 juin 2019 à 20h

Mardi 18 juin 2019 à 20h