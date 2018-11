Du grand théâtre sur grand écran ! Lucrèce, Roméo, Juliette, Cyrano, Viola, Alceste, Électre, Oreste…prendront chair pour vous entraîner à la découverte de grands classiques du théâtre.

Roméo et Juliette © Comédie Française / Pathé live

Diffuser des pièces de théâtre au cinéma, c'est permettre à ceux qui n'ont pas ou peu l'occasion d'aller à la Comédie-Française de découvrir le théâtre en le parant des codes du cinéma.

Entre passion, trahison, crime, manipulation… la troupe de la Comédie-Française vous fera vivre les plus belles émotions au cinéma.

À Vérone, une rivalité ancestrale oppose Capulet et Montaigu. Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette Capulet naît immédiatement entre eux un amour dont ils savent l’éternité et pressentent la fin tragique…

Roméo et Juliette est sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare. Elle est devenue, au fil du temps et des multiples adaptations dont elle a été l’objet, l’incarnation de l’histoire d’amour absolue. Cette tragédie qui recèle de savoureux moments de comédie est une pièce de contrastes entre la naïveté d’adolescents éperdus et la violence programmée des Montaigu et des Capulet qui ensanglantent Vérone.

Diffusions à l'international avec le soutien de l'Institut Français.

►►► Distribution

Texte William Shakespeare

Mise en scène Éric Ruf

La Troupe et les comédiens de l'Académie de la Comédie-Française

►►► Dates de diffusion

Dimanche 9 décembre 2018 à 17h

Lundi 10 décembre 2018 à 20h

Mardi 11 décembre 2018 à 20h

Informations et réservations : http://www.pathelive.com

Sources Comédie Française