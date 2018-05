En partenariat avec La Quinzaine des Réalisateurs, les cinéastes nous ouvrent leurs discothèques personnelles. Aujourd'hui, le réalisateur de "Bye Bye Brasil" : Carlos Diegues

Carlos Diegues © AFP

Nous avons la Nouvelle Vague, le Brésil a le Cinema Novo et Carlos Diegues en est l'un des membres les plus connus. Le cinéma de Carlos Diegues est social, politique, engagé. Dès ses premières réalisations, dans les années 60, il se passionne pour la communauté noire et la musique de son pays.

Dans les années 1980, plusieurs de ses films sont sélectionnés au Festival de Cannes, dont Bye Bye Brasil en 1980, Quilombo en 1984 et Rio zone en 1987.

Sa playlist est un voyage dans la musique de son pays, mais aussi dans les grands standards de la musique anglo-saxonne.

