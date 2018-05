En partenariat avec La Quinzaine des Réalisateurs, les cinéastes nous ouvrent leurs discothèques personnelles. Aujourd'hui, le réalisateur de "La la land" : Damien Chazelle

Ryan Gosling et Emma Stone dans La La Land © SND

Il y a un peu plus d'un an, Damien Chazelle est devenu le plus jeune réalisateur de l'histoire à remporter l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film La La Land.

Damien Chazelle a une passion pour le jazz et pour le comédie musicale française. Des passions qui habitent ses films.

Sa playlist lui ressemble. Elle est marquée par sa double culture franco-américaine. On y retrouve aussi bien les grandes signatures du jazz américain que la chanson française d'hier et d'aujourd'hui, le tout ponctué par quelques notes de Classique.

Les playlists des réalisateurs

Josh et Benny Safdie, Jaco Van Dormael, Jim Jarmusch et Carlos Diegues

Ecoutez la webradio du cinéma

Podcast

Abonnez-vous au fil de podcast "Spécial Cannes", via le lien RSS ou sur Itunes