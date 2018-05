En partenariat avec La Quinzaine des Réalisateurs, les cinéastes nous ouvrent leurs discothèques personnelles. Aujourd'hui, les réalisateurs de "Goodtime" : Joshua et Ben Safdie.

Joshua et Ben Safdie avec Robert Pattinson sur les marches en 2017 © AFP

Ce sont déjà des habitués de La Croisette. Depuis dix ans, ils défendent un cinéma indépendant à travers le collectif qu'ils ont créé avec quelques réalisateurs new-yorkais, Red Bucket Films.

Joshua Safdie est le premier à être passé derrière la caméra avec The Pleasure of Being Robbed, présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2008. Ils reviendront ensemble l'année suivante, toujours à La Quinzaine avec Lenny and the Kids.

Le grand public les a vraiment découvert l'an dernier avec Good Time avec Robert Pattinson, sélectionné en compétition officielle.

Leur playlist est éclectique et finalement assez sage.

