En ce temps de crise, France Inter souhaite renouveler toute sa solidarité à la filière du cinéma d’auteur en s’associant à UniversCiné, première plateforme de VOD payante du cinéma indépendant. Vous trouverez dans cette page un code promotionnel valable sur une sélection de films

France Inter, la radio du cinéma, soutient depuis toujours le cinéma indépendant en labellisant de nombreux films et en lui offrant une place de choix dans ses programmes.

UniversCiné propose toute une sélection de films dont une sélection de films "Inter". De Holy Motors de Léos Carax, Le retour d'AndreÏ Zviaguintsev, Take Shelter de Jeff Nichols ou Tetro de Francis Ford Coppola à Parasite de Bong Joon-Ho, Les Misérables de Ladj Ly au film d’animation Ma vie de Courgette de Claude Barras, en passant par le documentaire Diego Maradona d’Asif Kapadia, le western franco-américain Les Frères Sisters de Jacques Audiard ou le thriller chinois Le Lac aux oies sauvages de Diao Yi’nan… pour ne citer qu’eux.

Grâce au regard des cinéastes sur le monde, notre regard s’enrichit et se transforme. Plus que jamais, gardons le lien avec les artistes et participons à la belle initiative d’UniversCiné avant de retrouver le bonheur du grand écran.

Laurence Bloch, directrice de France Inter

franceinterxuc

C'est le code qui vous permet durant toute cette opération de bénéficier d'un tarif promotionnel sur UniversCiné

Rendez-vous sur le site d'UniversCiné. Inscrivez-vous, choisissez un film dans la sélection Inter et entrez ce code promo.

Une initiative née en 2001. Une quarantaine de producteurs et distributeurs indépendants français de cinéma décident de se rassembler pour proposer leur propre plateforme VOD dédiée au cinéma indépendant.

En France, connue principalement pour son large choix de films indépendants contemporains, UniversCiné propose un catalogue de plus de 7.800 films accessibles en location et à l’achat. Son catalogue regroupe films d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 nationalités différentes.

