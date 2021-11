Quatre personnages, quatre récits, quatre destins liés par la force de leurs convictions face à un régime totalitaire où la peine de mort règne encore et toujours.

Le diable n'existe pas © Cosmopol-film

L’histoire : Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté.

Pour le réalisateur Mohammad Rasoulof, le thème central de son film s’est vite imposé à lui. Résister aux injonctions totalitaires ou comment assumer la responsabilité de ses actes dans un contexte totalitaire :

« Je me suis aperçu que le meilleur moyen d’échapper à la censure serait de réaliser officiellement des « courts-métrages ». En effet, plus un tournage est court, moins la censure s’y intéresse donc moins le risque est grand de se faire prendre. J’ai donc commencé à réfléchir à plusieurs histoires. J’ai voulu créer des personnages fiers d’avoir eu la force de désobéir, qui en assument les conséquences. Malgré tout ce qu’ils ont perdu, ils restent conformes à leur propre exigence morale. Cela entraîne le renoncement à de nombreux aspects de la vie et parfois la réprobation de vos semblables. »

Le diable n'existe pas / Cosmopol-film

La question de la responsabilité individuelle s’impose d’elle-même comme lien commun. Chacun de ces quatre récits s’inscrit néanmoins dans un univers différent.

► Le premier traite thème de « la banalité du mal », le concept développé par Hannah Arendt.

Mohammad Rasoulof raconte : « Un homme, dix ans plus tôt, m’avait fait subir des interrogatoires musclés en prison et avait participé à mon arrestation sur un tournage. Je me suis dit que cet homme n’avait sans doute jamais réfléchi au sens de ses actes. Sans doute la seule façon qu’il avait trouvée de subvenir aux besoins de sa famille était d’accomplir ces actes. »

► Le deuxième épisode s’articule autour de l’histoire d’un jeune homme dont l’avenir semble tout tracé, mais qui, en raison d’un refus lors de son service militaire, voit sa vie basculer dans l’inconnu

► Quant au troisième épisode, Mohammad Rasoulof explique : « Il m’a été inspiré par ma foi en les femmes. Je suis persuadé que si un jour, un changement s’opère dans la structure culturelle et politique de l’Iran, il émanera d’elles. J’ai donc voulu écrire une histoire qui montre l’influence des femmes sur leur environnement. Cette mère construit sa famille de telle façon que sa fille n’hésitera pas à renoncer à son grand amour pour combattre la répression. »

► Le quatrième épisode a été pour lui « nourri par ma relation avec ma fille. Lorsqu’elle était plus jeune, elle me posait souvent la question de l’utilité de la lutte que je livrais contre le pouvoir, puisque nul cas n’était fait de mon combat. Elle considérait que j’aurais mieux fait de me focaliser sur ma vie personnelle et familiale. Ce dilemme entre préserver sa morale ou bien sa famille m’a incité à écrire ce dernier épisode. »

Le diable n'existe pas / Cosmopol-film

Mohammad Rasoulof rajoute :

« C’est un des modes opératoires d’un régime totalitaire que d’entraîner une uniformisation de la société en privant les individus de leur libre arbitre, de leur droit de questionnement, en définissant et en imposant une loi unique. Aller à l’encontre de cette hégémonie entraîne une levée de boucliers suscitée par la peur. La prudence devient alors un critère d’intelligence. Celui qui fait le choix de surmonter sa peur pour s’opposer à la loi dominante est donc automatiquement marginalisé.

La participation à ce film a en effet été pour chaque membre de l’équipe un acte de désobéissance à la censure. Mais le sujet du film dépasse le contexte iranien. La résistance à l’autorité et le questionnement de l’obéissance se fondent sur l’estime de soi, une notion universelle. »

Le diable n'existe pas / Cosmopol-film

Avec une note d’espoir :

« Je dois dire qu’à plusieurs reprises, nous avons eu la surprise de bénéficier de l’aide de membres de l’appareil de censure, comme ce policier qui un jour de tournage s’est approché de moi… J’ai compris qu’il m’avait reconnu et j’ai pris peur. Il a posé son doigt sur sa bouche pour me faire comprendre qu’il ne dirait rien. Voilà la preuve que même des individus entièrement possédés par le système totalitaire souhaitent pouvoir contribuer à le faire changer. »

Le diable n'existe pas / Cosmopol-film

►►► Distribution

Propos / entretien recueillis par Massoumeh Lahidji

Scénario et réalisation MOHAMMAD RASOULOF

Image ASHKAN ASHKANI

Montage MOHAMMADREZA MUINI, MEYSAM MUINI

Musique AMIR MOLOOKPOUR

► Avec

Ehsan Mirhosseini (Heshmat)

(Heshmat) Kaveh Ahangar (Pouya)

(Pouya) Mohammad Valizadegan (Javad)

(Javad) Mohammad Seddighimehr (Bahram)

(Bahram) Jila Sahi (Zaman)

(Zaman) Shaghayegh Shourian (Razieh)

(Razieh) Mahtab Servati (Nana)

(Nana) Baran Rasoulof (Darya)

►►► Ours d’or du Festival du film de Berlin 2020

Le diable n'existe pas / Cosmopol-film