France Inter fait son cinéma à Cannes !

Festival de Cannes édition 2019 Photo - La Pointe courte - 1994 Agnès Varda et ses enfants © Montage et maquette - Flore Maquin

France Inter fait vivre le Festival à ses auditeurs en déplaçant ses studios et ses grands rendez-vous d’antenne, du jour de l’ouverture jusqu’à la cérémonie de clôture.

Le Festival de Cannes, à suivre sur France Inter en direct dès le 12 mai :

Dimanche 12 mai : 22h > Lumières dans la nuit / Edouard Baer

Du mercredi 15 au vendredi 24 mai : 7h25 > L’actualité du Festival / Eva Bettan, Corinne Pélissier et Evelyne Evenou

Du mercredi 15 au vendredi 24 mai : 9h > Boomerang / Augustin Trapenard

Vendredi 17 mai : 7h > Le 7-9 de Nicolas Demorand

Samedis 18 et 25 mai : 10h > On aura tout vu / Christine Masson et Laurent Delmas

Samedi 25 mai : 19h30 à 21h > Soirée du Palmarès / Jérôme Garcin avec Eva Bettan

"Ecoutez le cinéma", le podcast de France Inter et du CNC dédié au cinéma :

France Inter, associée au Centre National du Cinéma et de l’image animée, présente Ecoutez le cinéma, le podcast natif consacré au cinéma sur franceinter.fr et cnc.fr :

Toute l’actualité du Festival avec Eva Bettan, Augustin Trapenard, Laurent Delmas, Christine Masson, Corinne Pélissier et Evelyne Evnou .

. Les Masterclass du Festival de Cannes et de la Quinzaine des Réalisateurs (éditions 2018 et 2019) : Martin Scorsese, Christopher Nolan, John Travolta, Ryan Coogler, John Carpenter, etc.

du Festival de Cannes et de la Quinzaine des Réalisateurs (éditions 2018 et 2019) : Les grands débats du cinéma d’aujourd’hui avec le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée .

. Les grandes interviews de celles et ceux qui font le festival cette année : Jean Dujardin, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Claude Lelouch, Pedro Almodovar, Bong Joon-Ho, Antonio Banderas, etc.

Tables rondes et conférences...

Le Jury du Festival de Cannes 2019 convie, sous la première présidence d’un cinéaste latino-américain, Alejandro Gonzalez Iñárritu, quatre femmes, et quatre hommes venant de quatre continents et issus de sept nationalités différentes : Elle Fanning, N’Diaye, Kelly Reichardt, Alice Rohrwacher, Enki Bilal, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos et Paweł Pawlikowski.

Les 25 ans de La Cité de la peur, Shining présenté par Alfonso Cuarón en séance de minuit, les 50 ans d’Easy Rider en compagnie de Peter Fonda, Luis Buñuel à l’honneur en trois films, la présence de Lina Wertmüller, le Grand Prix de 1951 Miracle à Milan de Vittorio De Sica, un ultime salut à Milos Forman, le premier film d’animation en couleur du cinéma japonais, le World Cinema Project et la Film Foundation de Martin Scorsese, des documentaires sur le cinéma et sur l’Histoire, des chefs-d’œuvre connus et des films rares en version restaurée venus de pays rarement honorés, voilà Cannes Classics 2019

Il appartient tout entier au cinéma, à ses plus belles œuvres et à ses mythes : en 2019, le Festival de Cannes a décidé de décerner une Palme d’or d’Honneur à Alain Delon, Palme d’or d’Honneur du 72e Festival de Cannes afin d’honorer sa magnifique présence dans l’histoire du septième art.

►►► Les films France Inter

En sélection officielle et en compétition

Douleur et gloire de Pedro Almodovar (Espagne) sortie 17 mai

Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne (Belgique) sortie 22 mai

Parasite de Bong Joon Ho (Corée du Sud) sortie 5 juin

La quinzaine des réalisateurs

En ouverture Le Daim de Quentin Dupieux (France) sortie 19 juin

Sélection un certain regard

La femme de mon frère de Monia Chokri (Canada) sortie 26 juin