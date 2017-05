Tout ce qu'il faut savoir sur le film d'animation ! Tout un monde à découvrir !

Le Film d'animation à Annecy © Christian Debbane

Découvrez les derniers chefs-d’œuvre animés, repérez les tendances actuelles et de demain, rencontrez vos réalisateurs préférés et les talents émergents, dénichez vos futurs collaborateurs et partenaires... dans l'ambiance conviviale du Festival international du film d'animation d'Annecy.

France Inter sera en direct d'Annecy pour deux émissions en public vendredi 16 juin :

15h 45 : On aura tout vu de Christine Masson et laurent Delmas (enregistrement)

17h : Si tu écoutes, j'annule tout avec Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Guillaume Meurice et toute l'équipe (direct)

Le Festival international du film d’animation d’Annecy reçoit plus de 2 800 films d’animation internationaux entre novembre et mars : courts et longs métrages, films de télévision et de commande, et films de fin d’études.

Cette année, le Prix Mifa et Variety’s Animation Personality of the year récompensera un duo de distributeurs : Marc Bonny pour Gebeka Films et Erick Beckman pour GKIDS.

Le Festival propose des conférences destinés à tous les professionnels et enseignants de l’industrie cinématographique, télévisuelle et multimédia. Celles-ci décryptent les processus de réalisation d’un film, de la création à la distribution, et apportent une vision précise du marché cinématographique et de son avenir.

Cette année, le Festival d’Annecy et son marché ont décidé de rendre hommage à l’animation chinoise sous différentes formes :

MIFA © Festival d'animation

Une grande exposition sera organisée au Château d’Annecy, musée lacs et montagnes, où des œuvres et installations d’artistes/cinéastes à la frontière de l’art contemporain et du cinéma d’animation seront présentées, comme celles de Sun Xun, Haiyang Wang, Wu Chao, Weilun Xia…

La Princesse à l'éventail de fer - 1941 © long métrage de Laiming et Guchan Wan

Une rétrospective d’une dizaine de films sera projetée sur le Festival avec notamment La Princesse à l’éventail de fer. Au programme également, des courts métrages historiques, d’autres réalisés par des artistes contemporains, une rétrospective Sun Xun, Xu An, Xi Chen ou encore le meilleur des courts métrages d’écoles.

Chao Wu fera partie des membres du jury. Actuellement enseignante à Canton, elle poursuit également une carrière en animation numérique et art vidéo.

WU Chao © Festival du film d'animation d'Annecy

Enfin, une délégation chinoise sera présente sur le Mifa, pilotée par le SARFT, au cœur d’un pavillon de plus de 150 m².

Pour Marcel Jean, délégué artistique du Festival, "La Chine est un grand pays, presque un continent : son cinéma d’animation est riche et diversifié."

Cette année, le Festival d’Annecy décernera son Cristal d’honneur à Georges Schwizgebel, une personnalité dans le domaine de l’animation suisse.

Georges Schwizgebel © Self-Portraits of Animation Authors III

Le Festival d’Annecy célébrera ainsi l’œuvre de Georges Schwizgebel, figure de l’animation suisse, qui travaille actuellement sur de nouveaux projets, en lui remettant le Cristal d’honneur à l’occasion de la cérémonie de clôture le samedi 17 juin.

