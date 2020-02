Vesoul, au cœur de l’Europe, sera, pour la 26è fois, au cœur de l’Asie. Liberté, Egalité, Créativité !

Le Festival International des Cinémas d'Asie a pour finalité de faire découvrir et promouvoir toutes les cinématographies du continent asiatique, le dialogue entre les cultures, la découverte de l'Autre par le biais du cinéma.

Créé en 1995, le FICA Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d’Europe et, originalité, le seul des festivals asiatiques européens à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à l’Océan Indien.

Pour cette 26e édition du FICA, 84 films seront proposés au public dont 40 films inédits conformément à la vocation artistique du festival d'être un vrai festival de recherche et de défense du patrimoine cinématographique.

Le Président du Jury International du 26e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul sera Pema Tseden, réalisateur tibétain aux deux Cyclos d’or (Tharlo, Jinpa). Il sera entouré de Joji Alonso, productrice (Philippines), de Jay Jeon, Directeur du prestigieux Busan International Film Festival (Corée du Sud), le Cannes de l’Asie, de Yuliya Kim, productrice et directrice du Festival International du Film d’Almaty (Kazakhstan) et d’Ariel Schweitzer, critique, universitaire et historien (Israël).

► Compétition la parité !

Les 17 films de la compétition présentés en première française ou européenne, ont été réalisés par 9 femmes et 8 hommes. La parité s’est faite tout naturellement en raison du seul véritable critère de juste sélection, le talent.

► Une Première mondiale, la rétrospective Regard sur le cinéma tibétain :

Le FICA Vesoul est le premier festival au monde à proposer une rétrospective aussi riche de films tibétains, réalisés en République Populaire de Chine précise Françoise Robin, spécialiste du cinéma de cette région du monde. Pema Tseden chef de file du cinéma tibétain et son plus talentueux disciple, Sonthar Gyal seront présents.

► Liberté, Égalité, Créativité !

La section thématique Liberté, Égalité, Créativité ! présente, en 24 film, différentes expressions que peut prendre la créativité artistique : accomplissement personnel, moyen de dénonciation, vecteur de sagesse, …

► Hommage à Ronit Elkabebetz (1964 – 2016) :

En vingt ans de carrière et 27 films, Ronit Elkabetz est devenue un véritable symbole du cinéma israélien. Actrice, scénariste et réalisatrice, elle a également marqué le monde de la danse et du théâtre. Célèbre pour avoir incarné, dès son premier film, des personnages féminins très forts, elle essaie dans chacun de ses rôles de changer les choses, briser les barrières sociales, se battre pour l'amour et la féminité, quitte à aller à l’encontre des règles et traditions de son pays. Lui rendre hommage est notre façon de montrer qu’elle est plus que jamais vivante.

► Shakespeare au Japon :

Les œuvres de Shakespeare sont une source d’inspiration intarissable pour le 7e Art. La lointaine Asie n’est pas en reste. C’est au Japon que Shakespeare sera le mieux adapté, par l’immense Akira Kurosawa.

