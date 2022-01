Découvrir et promouvoir toutes les cinématographies du continent asiatique, le dialogue entre les cultures, la découverte de l'Autre par le biais du cinéma.

Pour cette 28e édition du Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul, 84 films seront proposés au public dont 41 films inédits conformément à la vocation artistique du festival d'être un vrai festival de recherche et de défense du patrimoine cinématographique.

Les quatre-vingt quatre films de cette 28e édition se déclineront en plusieurs sections.

►►► Visages des Cinémas d'Asie contemporains :

► Compétition longs métrages de fiction inédits en France

Bangladesh : No Land’s Man de Mostafa Sarwar Farooki - première française

Chine : The Coffin Painter de Da Fei - première européenne

Chine : Yanagawa de Zhang Lu - première française

Corée : Aloners d’Hong Sung-eun - première française

Iran : No choice de Reza Dormishian - première française

Japon-Vietnam : Along the Sea de Fujimoto Akio - première française

Ouzbekistan : 2000 Songs of Farida de Yolkin Tuychiev - première européenne

Philippines : Gensan Punch de Brillante Ma Mendoza - première européenne

Taiwan : The Falls de Chung Mong-hong - première française

► Compétition documentaires inédits en France

Bangladesh : Why Not de Shekh al Mamun - première internationale

Cambodge : Side by Side de Polen Ly - première française

Inde : Indian Space Dreams de Sue Sudbury - inédit

Iran : Asho de Jafar Najafi - première française

Israël : Holding it In de Chen Rotem et Omer Yefman - première européenne

Laos – France : Briser le silence de Isabelle Vang et Lisiak Pawel - inédit

Myanmar : 1er février de Leila Macaire et Mo Mo - première européenne

Palestine : Gaza, balle au pied d’Iyad Alasttal - inédit

► Hors compétition

Cambodge : White Building de Kavich Neang

►►► Avant-première

La section avant-première a pour but de resserrer les liens avec les distributeurs français et de favoriser la diffusion de films fragiles en France, en général, et en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier.

Iran : Hit the Road de Panah Panahi

Japon : La Famille Asada de Ryota Nakano

Turquie : Between two Dawns de Selman Nacar

►►► Thématique : L’Histoire en toile de fond

Les films sélectionnés de cette section thématique montrent comment le temps d’une époque donnée façonne le regard, la mentalité, la conception de ceux qui la vivent en étant, à leur corps défendant, plus objets qu’acteurs de l’histoire. Il ne s’agit pas de présenter des films historiques mais de proposer des films montrant comment la grande histoire interagit sur la petite histoire du quotidien de tout un chacun

►►► Hommage à Kôji Fukada

Koji Fukada, réalisateur japonais âgé d’une quarantaine d’années, a renouvelé le cinéma du Soleil Levant au cours des vingt dernières années. A force de travail, il est devenu le cinéaste nippon émergeant du vingt-et-unième siècle. Le 28e FICA effectue un travail de recherche de toutes les copies des films de ce talentueux réalisateur dans le but de présenter l’intégralité de son travail. Projeter l’intégrale des films d’un cinéaste permet de mettre son œuvre en perspective et de prendre la pleine mesure de son originalité. Ce sont donc 10 longs métrages et quatre courts métrages qui constitueront cette section

►►► Hommage à Xie Fei

Le cinéma chinois connait un grand succès en Occident depuis l’émergence des cinéastes de la cinquième génération (Zhang Yimou, Chen Kaige, ...) puis de la sixième génération (Jia Zhang-ke, Wang Chao, Wang Xioashuai, ...) et de la septième génération (Diao Yinan, Gu Xiaogang, Wei Shujun,…) Xei Fei est un réalisateur chinois né en 1942 dans le Shaanxi. Il est diplômé de l’Académie de Cinéma de Pékin en 1965. À la réouverture de l’Académie en 1978 (après sa fermeture pendant la Révolution Culturelle), il devient metteur en scène pour le cinéma et le théâtre, et chargé de cours. Chef de file des cinéastes de la quatrième génération, il a été récompensé à plusieurs reprises : il a reçu l’ours d’argent à Berlin en 1990 pour Black Snow, l’ours d’or en 1993 pour Les Femmes du lac aux âmes parfumées, film qui a reçu le prix du public au FICA Vesoul 1999, et le prix du meilleur réalisateur à Montréal en 1995 pour Conte mongol. Il est professeur à l’Académie du Film de Beijing. Il a été le président du Jury international au 13e FICA Vesoul en 2007.

►►► Regard sur les cinémas des routes de la soie

En partenariat avec L'UNESCO qui désire mettre en place une exposition itinérante intitulée "Les routes de la soie" subdivisée en trois thèmes : les routes de la tolérance, les routes de l'innovation et les routes de l'unité dans la diversité soulignant l'héritage commun des sept pays des routes de la soie d'Asie centrale : Iran, Afghanistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan, le FICA propose une vingtaine de films venus de ces sept pays, sélection qui devrait accompagner, en 2022, l’exposition.

►►► Japanimation

Japon : On-Gaku, notre rock de Iwaisawa Kenji

Japon : 7 jours de Murano Yûta

►►► Jeune public, films familiaux

Le cinéma étant pour tous, les « Après-midi famille » du mercredi, à l’Espace Théâtre François Villon, et du week-end, au cinéma Majestic, permettent d’assister ensemble à une programmation familiale :

Iran : Le Corbeau et un drôle de moineau

Afghanistan- Irlande : Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey

Japon : Mon voisin Totoro de Miyazaki Hayao

Mongolie : Les Racines du monde de Byambasuren Davaa

Plusieurs jurys : International, NETPAC, Marc Haaz, Critique, Inalco, Jury Jeune et Jury lycéen décerneront leurs prix.

La présidente du Jury international est Leila Hatami actrice iranienne, ours d’argent à Berlin pour Une séparation d’Ashgar Faradhi, film iranien à 1 million d’entrées en France. Les autres membres sont, Suha Arraf, réalisatrice (Palestine), Zig Dulay, réalisateur (Philippines), Yerlan Nurmukhambetov, réalisateur (Kazakhstan). Ils décernent trois prix : Le Cyclo d’Or (offert par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté), le Grand Prix du Jury et le Prix du Jury (offert par le Conseil Départemental de la Haute-Saône).

Le Jury NETPAC est composé du directeur de festival indien Qasi Abdur Rahim (Président), du réalisateur afghan Ghassem Hosseini et du producteur japonais Watanabe Kazutaka. Ils attribuent le prix NETPAC.

Le Jury Marc Haaz est présidé par le réalisateur cambodgien Kavich Neang. Les autres membres sont la réalisatrice afghane Zahra Akhlaqi et la réalisatrice coréenne Jung Wonhee. Ils décernent le prix Marc Haaz qui récompense un jeune réalisateur.

Le Jury de la Critique est présidé par la journaliste Houda Ibrahim (RFI). Les autres membres sont la journaliste Ogulbibi Amanniyazova (indépendante), et le critique Christophe Maulavé (Écran noir). Ils décernent le prix de la critique.

Pour le Prix Inalco, Jean-Michel Butel, Tajamul Faqiri-Choisy, Babak Inanlu, Mathilde Pelletier : enseignants et étudiants de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales composent ce jury. Il accorde le prix Inalco ainsi que le « coup de cœur » Inalco.

Créé en 2000, conçu comme une école du regard, le Jury Jeune est présidé par Antoine Raffin, élève de Première au Lycée des Haberges de Vesoul. Celui-ci est composé de soixante-dix collégiens, lycéens et étudiants de Haute-Saône qui remettront le prix Jury Jeune offert par la Communauté d'Agglomération de Vesoul.

Le public lui aussi est appelé à voter pour le film en compétition pour lequel il a eu un coup de cœur. Des urnes sont à disposition permanente dans les salles du Majestic, Espace des Lumières pour recueillir les votes de ce « jury » si apprécié de nos réalisateurs. Le prix du public long métrage de fiction, offert par la Ville de Vesoul, et le prix du public du film documentaire, offert par la Communauté d’Agglomération de Vesoul, sont remis lors de la Cérémonie de clôture le mardi 8 février 2022 à 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.

Intervenants du Festival :

Suha Arraf, réalisatrice (Palestine), Georges Arsenijevic, essayiste, Irvy Braun, producteur, Reza Dormishian, réalisateur (Iran), Brigitte Duzan, sinologue, Mostofa Sarwar Farooki, réalisateur (Bangladesh), Arnaud Frilley, réalisateur, Fujimoto Akio, réalisateur (Japon), Kôji Fukada, réalisateur (Japon) Hong Sung-eun, réalisatrice (Corée), André Raphaël Ivanov, directeur de festival, Ke Ma, productrice (Chine), Yulia Kim, productrice (Kazakhstan), Pawel Lisiak (réalisateur), Angèle de Lorme, productrice, Leila Macaire (réalisatrice), Mohsen Makhmalbaf, réalisateur (Iran), Azizbek Mannopov, producteur (Ouzbékistan) Fatemeh Motamed-Arya, actrice (Iran), Kavich Neang, réalisateur (Cambodge), Yerlan Numurkhambetov (Kazakhstan), Atiq Rahimi, réalisateur-écrivain, Sue Sudbury (Angleterre), Yolkin Tuychiev, réalisateur (Ouzbékistan), Isabelle Vang.