Un festival pour découvrir et promouvoir toutes les cinématographies du continent asiatique, le dialogue entre les cultures, la découverte de l'Autre par le biais du cinéma.

Le FICA Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d’Europe et, originalité, le seul des festivals asiatiques européens à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à l’Océan Indien.

Plusieurs jurys, International (présidé par Eric Khoo, réalisateur et producteur de Singapour), NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema), Critique (présidé par le critique Fabien Baumann de Positif), INALCO (Yassamine Grupper, Li Jinjia, Amala Rock, Romaric Toussaint, enseignants et étudiants de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales composent ce jury), Jury Jeune (présidé par Claire Versey, élève de Terminale au Lycée des Haberges de Vesoul), Jury lycéen (présidé par Eva Bauquerey, Meg Bouttement, Camille Pinte et Florian Rouvière, élèves de Terminale au lycée Edouard Belin de Vesoul) et Jury des Exploitants (promouvoir le cinéma d’auteur asiatique dans les salles de Bourgogne Franche-Comté ) décerneront leurs prix. Le public est aussi appelé à voter pour le film en compétition pour lequel il a eu un coup de cœur.

Pour cette 25e édition, 90 films seront proposés au public dont un maximum de films inédits ou rares conformément à la vocation artistique du festival d'être un vrai festival de recherche et de défense du patrimoine cinématographique.

Ces 90 films se déclineront en plusieurs sections :

Visages des Cinémas d'Asie contemporains

► Compétition longs métrages de fiction et documentaire : 22 films inédits en France. Les films, des sections compétitions "longs métrages de fiction" et "documentaires", doivent être le reflet des toutes dernières nouvelles tendances qui se dégagent.

► Compétition longs métrages de fiction inédits en France. Une sélection de 9 films a été faite afin de faire découvrir un talent ou d'en confirmer un autre :

Afghanistan : Rona, Azim’s Mother de Jamshid Mahmoudi, première européenne / Chine : The Swing Maker de Da Xiong, première mondiale / Chine - Tibet : Jinpa de Pema Tseden, première française / Corée : Sub-zero Wind de Kim Yuri, première internationale / Hong-Kong, Taiwan, Singapour : A Family Tour de Ying Liang, première française / Inde : Widow of Silence de Praveen Morchhale, première française / Iran : African Violet de Mona Zandi Haghighi, première internationale / Japon : His Lost Name de Hirose Nanako, première européenne / Philippines : Waiting for Sunset de Carlo Encisco Catu, première européenne

► Compétition Documentaires : inédits en France. Un dialogue Orient-Occident. Certains films documentaires sont des regards d’occidentaux sur l’Asie ou l’œuvre de réalisateurs d’origine asiatique vivant en Occident. Ces films invitent à un voyage transcontinental. Ils sont une photographie du monde tel qu’il est, à un moment donné :

Asie-France : Grandir de Jill Coulon, première mondiale / Chine-France : Chine du sud, une route pour Xiao Jiang de Jean-Michel Corillion, inédit / Inde : An Engineered Dream de Hemant Gaba, première française / Iran : Butterfly de Mahdi Zamanpour Kiasari, première européenne / Japon : Tokyo Kurds de Fumiari Hyuga, première européenne / Russie- France : Vladivostok, gare centrale de Philippe Mac Gaw, première européenne / Singapour : The Waiting Room de Cheng Herng Shinn, première mondiale / Syrie : Of Fathers and Sons de Talal Derki, inédit

► Compétition d’avant-premières. La section avant-première a pour but de resserrer les liens avec les distributeurs français et de favoriser la diffusion de films fragiles en France, en général, et en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier :

Cambodge-France : Funan de Denis Do / Israël : Working Woman de Michal Aviad / Philippines : Alpha, The Right To Kill de Brillante Mendoza / Singapour : Les Etendues imaginaires de Yeo Siew Hua / Turquie : Sibel de Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti

Thématique : Couples d’Asie

Le FICA Vesoul s’intéressera aux problèmes des « Couples d’Asie » dans un monde qui évolue sans cesse. Les réalisatrices et les réalisateurs mettent-ils en scène des couples heureux, dont il est prétendu que ceux-ci n’ont pas d’histoire ?

Chine : Portrait de femmes chinoises de Yin Lichuan / Chine : Coming Home de Zhang Yimou / Chine : Qui Ju, femme chinoise de Zhang Yimou / Corée : One Fine Spring Day d’Hur Jin-ho - inédit / Inde : Bajirao Mastani de Sanjay Leela Bhansani / Inde : Monsieur de Rohena Gera / Inde : Le Lâche de Satyajit Ray / Iran : A propos d’Elly d’Ashgar Farhadi / Iran : Leila de Dariush Merjhui / Israël : Jaffa de Karen Yedaya / Israël : Epilogue d’Amir Manor / Japon : Le Samouraï du Crépuscule de Yoji Yamada / Japon : Nuages épars de Naruse Mikio / Japon : La Maison au toit rouge de Yoji Yamada / Kazakhstan : La tendre indifférence du monde d’Adilkhan Yerzhanov / Taiwan: Garçon d’honneur d’Ang Lee / Turquie : Araf, quelque part entre deux d’Yesim Ustaoglu / Turquie : Les Climats de Nuri Bilge Ceylan

Le regard de l’occidental sur l’Asie : France-Vietnam : L’Amant de Jean-Jacques Annaud / France- Chine : Le Portrait interdit de Charles de Meaux / Bulgarie-Yakouzie : Aga de Milko Lazarov

Carte blanche de nos 25 ans

Célébrer le quart de siècle d’existence du FICA Vesoul en présentant les films préférés des collaborateurs consultants du festival :

Corée : La Servante de Kim Ki-young / Corée : La mère porteuse d’Im Kwon-taek / Inde : La Grande ville de Satyajit Ray / Iran : Le goût de la cerise d’Abbas Kiarostami / Israël : Foxtrot de Samuel Moaz / Japon : Le Grondement de la montagne de Naruse Mikio / Japon : Le Tombeau des lucioles de Takahata Isao/ Kirghizistan : Le fils adoptif d’Aktan Arym Kubat / Philippines : Insiang de Lino Brocka

Hommage à Hiam Abbass

Hiam Abbass est une grande actrice palestinienne chrétienne d’Israël à la carrière impressionnante. Elle a tourné une soixantaine de films avec des réalisateurs comme Cédric Klapisch, Yousry Nasrallah, Hany Abu-Assad, Amos Gitaï, Steven Spielberg, Michel Ocelot, Jean Becker, Eran Riklis, Abbas Fahdel, Jim Jarmusch, Patrice Chéreau, Radu Mihaileanu, Ridley Scott, Denis Villeneuve. La réalisatrice tunisienne Raja Amari, avec Satin rouge, et le réalisateur israélien Eran Riklis, avec La Fiancée syrienne et Les Citronniers, lui offrent des rôles où elle accède à la notoriété internationale.

Elle est également réalisatrice (La danse éternelle, Héritage), comédienne pour le théâtre et la télévision, directrice d’acteurs, photographe. Elle a reçu de nombreux prix dont plusieurs fois l’Ophir de la meilleure actrice. Elle a été membre du jury du Festival de Cannes 2012.

Japonismes : les âmes en résonance

Mizoguchi Kenji, Kurosawa Akira, Ozu Yasujirô, Naruse Mikio, Imamura Shôhei, Takeshi Kitano, Kore-eda Hirokazu, sont des réalisateurs japonais de tout premier plan généralement cités jalonnant l’histoire du cinéma japonais. Cette section cherchera à présenter des œuvres qui ont influencé des cinéastes occidentaux :

1950 : Rashomon de Kurosawa Akira / 1951 : Carmen revient au pays de Kinoshita Keisuke / 1953 : La Porte de l’enfer de Kinugasa Teinosuke / 1953 : Les contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi Kenji / 1953 : Voyage à Tokyo d’Ozu Yazujirô / 1954 : Les Amants crucifiés de Mizoguchi Kenji / 1954 : L’Intendant Sansho de Mizoguchi Kenji / 1954 : Les sept samouraïs de Kurosawa Akira / 1954 : Godzilla de Honda Hishirô / 1957 : Sun in the Last Days of Shogunate de Kawashima Yūzō – inédit / 1958 : Le Pavillon d’or d’Ishikawa Kon / 1983 : La Balade de Narayama d’Imamura Shohei

Animation - Jeune public

Cette année les films d’animation sélectionnés proposent des films venus du Proche-Orient, de Chine et de Taïwan :

Chine : Have a Nice Day de Liu Jian / Palestine, Norvège, France : Wardi de Mats Grorud, avant-première / Taiwan : Happiness Road de Hsien Yin Sung

