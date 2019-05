La référence mondiale du cinéma d'animation !

exposition-dragons -25-ans-de-dreamworks © Dreamworks

Découvrir les derniers chefs-d’œuvre animés, repérer les tendances actuelles et de demain, rencontrer les réalisateurs et les talents émergents, dénicher les futurs collaborateurs et partenaires au Festival international du film d'animation d'Annecy.

►►► Cette année encore, France Inter, la radio du cinéma, a choisi d’accompagner le Festival international du film d’Annecy. France Inter s’installe au cœur de l’événement avec 2 émissions en public :

15h30 – 16h30 > On va déguster / François-Régis Gaudry (Émission diffusée le dimanche 16 juin, à 11h)

/ (Émission diffusée le dimanche 16 juin, à 11h) 17h – 18h > Par Jupiter /Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice : chaque après-midi, Charline et sa bande « annulent tout » pour passer les infos à la lessiveuse dans un esprit mi-intello, mi potache !

Le Festival international du film d’animation d’Annecy reçoit plus de 3 000 films d’animation internationaux entre novembre et mars : courts et longs métrages et films de télévision et de commande. Plus de 200 sont retenus pour participer à la sélection officielle. Chaque année, le Festival d’Annecy décerne des prix aux œuvres issues de la sélection officielle, ainsi que des prix spéciaux.

Le Festival vous invite à assister à des séances événements, notamment des avant-premières de courts et longs métrages.

bande-annonce-annecy / L. Gouttenoire CITIA

►►► L’essentiel de l’édition 2019 du Festival, de ses Rencontres et du Mifa :

Les Fluffy Four à Annecy

Beast Animation a été honoré de réaliser la bande-annonce partenaire officielle du Festival d’Annecy 2019, qui, par la même occasion, vous dévoilera en avant-première l’univers délirant des Fluffy Four. L’un de ses projets est la série humoristique Fluffy Four, dont vous allez découvrir les personnages à Annecy !

La troisième édition du Mifa Campus

Après Guillermo del Toro et Richard Williams, Nora Twomey récompensée au Festival international du film d’animation d’Annecy pour son film Parvana, une enfance en Afghanistan en 2018, réalisatrice du studio d’animation Cartoon Saloon devient la première marraine du Mifa Campus !

Honneur à l’animation japonaise

Si l’animation japonaise avait déjà été honorée en 1999 par le Festival d’Annecy, sa vitalité n’ayant pas faibli, il était important de mettre en avant les nouvelles figures cinématographiques du pays.

Des personnalités seront présentes (Yôichi Kotabe : invité d’honneur, Yoshiaki Nishimura et Koji Yamamura : membres du jury), une avant-première française sera programmée (Modest Heroes du Studio Ponoc), un film légendaire sera projeté (_Venus War_de Yoshikazu Yasuhiko) ; une exposition, des courts métrages, une délégation, un stand, etc. seront également dédiés à cet hommage.

Les séances de dédicaces

Toute la semaine du Festival, venez rencontrer de grands noms du cinéma d’animation !

►►► Quelques événements :

Modest Heroes

modest-heroes_ 2018 / Studio Ponoc

Yoshiaki Nishimura, fondateur, PDG et producteur de Studio Ponoc, sera membre du jury pour l'édition 2019 du Festival d'Annecy. Il apporte également dans ses valises les trois premières créations du Ponoc Short Films Theatre, Volume 1 – Modest Heroes. Un triptyque de courts métrages explorant chacun à leur manière la thématique de l'héroïsme au quotidien, à découvrir en avant-première française.

Toy Story 4

toy-story-4 / Disney Pixar All Rights Reserved

Nous faisions leur connaissance dans la chambre d'Andy et nous les laissions aux côtés de la jeune Bonnie après un troisième opus émouvant... Les jouets de Toy Story sont de retour pour repartir à l'aventure ! Disney•Pixar vient présenter _Toy Story 4_quelques jours avant sa sortie dans les salles françaises, en présence de son réalisateur, Josh Cooley.

Spycies

Spycies / IQIYI PICTURE

Sélectionné l'an dernier par le Festival d'Annecy pour être présenté à Cannes dans sa version work in progress, Spycies, de Guillaume Ivernel, s'offre une place de choix au programme de cette année. Le sort du monde se tient entre les pattes d'un duo fantaisiste d'agents secrets, composé de l'exigeant mais rebelle Vladimir et d'Hector le geek vaurien : suite au vol de la radiésite, matériau classé top-secret, sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d'une menace climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !