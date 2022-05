Le plus grand événement mondial dédié à l’animation !

Le Festival international du film d'animation d'Annecy © Edition 2022

Au fil de ses 60 ans d’existence, le Festival international du film d'animation d'Annecy s’est imposé en tant qu’événement mondial dédié à l’animation, rassemblant les plus grands professionnels du secteur et célébrant la créativité et la diversité des styles et techniques d’animation.

► France Inter soutient le meilleur des films d’animation français ou étrangers et accompagne le Festival d’Annecy depuis de nombreuses années.

Vous pourrez retrouver :

Vendredi 17 juin à 17h : Par Jupiter en public et en direct de L’Impérial palace d’Annecy (entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles)

Chaque année, Annecy inspire et fait vibrer le monde entier au rythme de l’animation en mettant en lumière le dynamisme et la richesse créative de ce secteur. De la présentation exclusive des derniers chefs-d’œuvre animés à la démonstration des tendances actuelles et de demain, en passant par les rencontres avec les réalisateurs chevronnés et les talents émergents, le Festival international du film d’animation d’Annecy est un moment de célébration et d’effervescence aux abords d’un cadre naturel exceptionnel.

Le Festival dévoile sa sélection officielle

Charlotte, d'Eric WARIN, Tahir RANA

Charlotte / JANUARY FILMS, WALKING THE DOG - WTD, LES PRODUCTIONS BALTHAZAR

"La vie trop brève de la peintre juive-allemande Charlotte Salomon, décédée à Auschwitz à l’âge de 26 ans, nous est racontée dans ce film poignant qui permet de découvrir un tempérament artistique exceptionnel emporté par le tourbillon de l’Histoire." Marcel Jean

Goodbye, DonGlees! d'Atsuko ISHIZUKA

Goodbye, DonGlees! / KADOKAWA PICTURES, INC

Sorti au Japon en février dernier, Goodbye DonGlees! est à la fois une histoire d’amitié et un récit d’initiation. Drôle, émouvant, proche de la nature, un film qui plaira aux amateurs d’anime

Interdit aux chiens et aux Italiens, d'Alain UGHETTO

Interdit aux chiens et aux italiens / Foliascope - Les Films du Tambour de soie - Vivement Lundi ! - Nadasdy Film - Graffiti Film

Jasmine avait été la révélation du Festival d’Annecy 2013. Presque dix ans plus tard, Alain Ughetto est de retour avec un film puisant une fois de plus dans le bassin autobiographique, un film dans lequel le dispositif narratif encore sur la mise en représentation des moyens de production du film.

Le Petit Nicolas – Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? d'Amandine FREDON, Benjamin MASSOUBRE

Le petit Nicolas / BIDIBUL PRODUCTIONS, ONYX FILMS

Reproduire en animation le trait de Sempé et ajouter de la couleur aux dessins de l’artiste représentait tout un défi. Défi relevé par une équipe talentueuse qui n’a jamais choisi la facilité et qui nous permet de retrouver la verve de Goscinny autant que la souplesse de Sempé.

Misaki no Mayoiga, de Shinya KAWATSURA

Misaki no Mayoiga / DAVID PRODUCTION

Adaptation soignée d’un roman de Kashiwaba, ce long métrage ravive le souvenir du tragique tremblement de terre de 2011 et du tsunami qui a suivi. Si la facture du film peut sembler classique dans ses premières minutes, la suite est pourtant pleine de surprises avec des segments flirtant avec l’expérimentation.

My Love Affair with Marriage, de Signe BAUMANE

My Love Affair with Marriage / THE MARRIAGE PROJECT, LLC

L’une des grandes voix de l’animation féministe contemporaine, Signe Baumane livre ici un deuxième long métrage qui poursuit une démarche à la fois unique et cohérente. C’est à la fois intime et drôle, sans compter le bonheur que nous procurent les chansons qui viennent ponctuer le récit.

Nayola, de José Miguel RIBEIRO

Nayola / PRAÇA FILMES

Politique et social, José Miguel Ribeiro plonge dans l’histoire de l’Angola pour raconter le destin de trois femmes d’une même famille, hommage aux combats des courageuses Angolaises dont les vies sont marquées par la violence de l’Histoire.

Saules aveugles, femme endormie, de Pierre FOLDES

Saules aveugles, femme endormie / MIYU PRODUCTIONS, CINÉMA DEFACTO

Adaptation libre de quelques nouvelles d'Haruki Murakami, le film est hautement singulier, sa construction respectant le caractère des nouvelles dont le cinéaste s’inspire.

L'Île, d'Anca DAMIAN

the island / APARTE FILM

Dans son style unique et toujours surprenant, Anca Damian, récipiendaire du Cristal du long métrage en 2012, revisite librement le mythe de Robinson Crusoé, offrant aux spectateurs une plongée dans son univers baroque.

Unicorn Wars, d'Alberto VAZQUEZ

Unicorn Wars / ABANO PRODUCIÓNS, UNIKO ESTUDIO CREATIVO, AUTOUR DE MINUIT, SCHMUBY PRODUCTIONS

Prolifique et surdoué, l’Espagnol Alberto Vazquez nous gratifie de son deuxième long métrage, qui étonne par son opulence visuelle, par sa mise en scène généreuse et par son originalité. Un plaisir pour les yeux autant que pour l’esprit !

Le Marché international du film d'animation (Mifa)

Pour tous les professionnels et enseignants de l'industrie du cinéma d'animation, c’est l'événement incontournable en termes de coproduction, achat, vente, financement et distribution de contenus sur tous supports de diffusion.

Le Mifa, c’est le rendez-vous pour découvrir les nouveaux talents de l’animation et échanger avec eux sur leurs inspirations et aspirations. Avec les Pitchs Mifa et les Sessions de recrutement Mifa, les jeunes créateurs disposent d’une visibilité unique pour se connecter avec les professionnels et concrétiser leurs projets. Des formats onlines sont là aussi proposés pour que la distance ne soit plus un frein aux nouvelles opportunités !

