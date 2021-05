60 ans d’histoire animée !

Festival international du film d'animation d'Annecy © Edition 2021

Chaque année, Annecy inspire et fait vibrer le monde entier au rythme de l’animation en mettant en lumière le dynamisme et la richesse créative de ce secteur. De la présentation exclusive des derniers chefs-d’œuvre animés à la démonstration des tendances actuelles et de demain, en passant par les rencontres avec les réalisateurs chevronnés et les talents émergents, le Festival international du film d’animation d’Annecy est un moment de célébration et d’effervescence aux abords d’un cadre naturel exceptionnel.

Malgré un contexte particulier, cette année sera enfin celle de la célébration du 60e anniversaire du Festival d’Annecy, prévue initialement en 2020. Un retour sur ces six décennies d’histoire animée sera proposé tout au long de la semaine.

France Inter, fidèle à ses choix et ses engagements, accompagne le Festival du film d’animation d’Annecy.

Quelques films

Affairs of the art de Beryl

Marquant le grand retour de Beryl, "L'Art dans le sang" examine les obsessions excentriques mais attachantes d'une famille pour le dessin, les filets de vis, l'empaillage des animaux de compagnie et diverses autres bricoles.

Affairs of the art / Beryl

Ce qui résonne dans le silence de Marine Blin

Cacher la mort ne la fait pas disparaître. Une petite fille souffre des silences adultes et se sent dépouillée de son droit au deuil. Devenue adulte, elle explique les gestes tendres qui la lient aux morts.

Ce qui résonne dans le silence / Marine Blin

No leaders please de Joan Gratz

Des travaux inspirés par les artistes Basquiat, Banksy, Haring et Ai Weiwei représentent le thème de ce poème de Bukowski sur l'invention de soi.

No leaders please / Joan Gratz

Replacement (Penggantian) de Jonathan Hagard

"Replacements" dépeint une famille javanaise observant son quartier se renouveler jour après jour, génération après génération, passage après passage. Une expérience en réalité virtuelle sur les racines, le temps et le changement.

Replacement (Penggantian) / Jonathan Hagard

The Hangman at home de Michelle Kranot et Uri Kranot

À quoi un bourreau pense-t-il quand il rentre chez lui après une dure journée de travail ? "The Hangman at Home" est une expérience animée interactive qui explore les thèmes autour de la reconnaissance et de l'inconfortable intimité de l'humanité. Elle se déroule au travers de cinq histoires entremêlées ; chaque situation présente une personne, ou des personnes dans un moment délicat : fragiles, ludiques, terrifiants, contemplatifs, confus, curieux... Nous nous retrouvons tous sincèrement dans ces moments – ce qui nous pousse à questionner nos réactions et notre propre responsabilité.

The Hangman at home / Michelle Kranot et Uri Kranot

Et tant d’autres à découvrir !

► Le Mifa

35 ans après sa création, le Mifa accueille aujourd’hui plus de 800 sociétés exposantes internationales sur une surface de plus de 7 000 m². Situé à l’Impérial Palace, il bénéficie également d’une présence online depuis 2020 pour faciliter encore plus les échanges entre les participants.

Pour tous les professionnels et enseignants de l'industrie du cinéma d'animation, c’est l'événement incontournable en termes de coproduction, achat, vente, financement et distribution de contenus sur tous supports de diffusion.

Le Mifa, c’est aussi LE rendez-vous pour découvrir les nouveaux talents de l’animation et échanger avec eux sur leurs inspirations et aspirations. Avec les Pitchs Mifa et les Sessions de recrutement Mifa, les jeunes créateurs disposent d’une visibilité unique pour se connecter avec les professionnels et concrétiser leurs projets. Des formats online sont là aussi proposés pour que la distance ne soit plus un frein aux nouvelles opportunités !