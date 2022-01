Une 34è édition pour mettre en lumière le cinéma européen contemporain dans sa diversité et son audace, transmettre la cinéphilie et la connaissance du cinéma de patrimoine aux jeunes générations.

Affiche Ondine de Christian Petzold © Marco Krüger, Christian Schulz, Hans Fromm (Filmstills)

En se consacrant à la découverte des nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir son patrimoine cinématographique, le Festival Premiers Plans d’Angers est devenu un rendez-vous culturel emblématique, reconnu par les artistes et les professionnel.le.s, suivi par un public curieux et enthousiaste, soutenu par de nombreux partenaires et personnalités.

Partager avec tous les publics les découvertes et les échanges qui les accompagnent sont autant de missions auxquelles le Festival s’attache depuis sa création, avec la même ambition et la même exigence.

►►► Les objectifs du festival en quelques mots :

Révéler les nouveaux cinéastes européens : 100 premières œuvres présentées chaque année par leurs auteurs.

Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives, des hommages et des programmations thématiques.

Mettre en valeur la diversité du marché européen en réunissant des professionnels sur les questions de la production, de la circulation des œuvres et de l’audience.

Former un nouveau public pour le cinéma en favorisant l’accès et la participation des jeunes spectateurs au Festival.

Accompagner les scénaristes dans leurs travaux d’écriture : lectures publiques de scénarios de courts et longs métrages par des comédiens professionnels.

►►► Le jury des longs métrages de la 34e édition du Festival Premiers Plans est présidé par Melvil Poupaud.

Les 10 premiers ou seconds longs métrages sélectionnés en compétition, en lice pour les prix du jury et du public.

BROADWAY de Christos Massalas Grèce

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, un complexe de loisirs abandonné d’Athènes, squatté par une bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils mettent au point une nouvelle combine : Nelly donne un spectacle de rue pour distraire les passants, tandis que les autres subtilisent portefeuilles et téléphones portables. La combine marche bien, et Nelly devient indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux, blessé et couvert de bandages, va bouleverser leur vie à tous, et le cours des choses à Broadway.

Broadway / Neda Film_Blue Monday_Digital Cube

BRUNO REIDAL de Vincent Le Port France

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.

Bruno Reidal / de Vincent Le Port

FLEE de Jonas Poher Rasmussen Danemark

Depuis plus de vingt ans, Amin cache un secret qui menace de ruiner la vie qu’il s’est construite. Sur le point d’épouser son compagnon, il est poussé à se dévoiler

FLEE / Final Cut for Real

LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-Cazanas France

Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre, il est coursier à vélo et habite en colocation dans une chambre de bonne. Entre petites magouilles et jobs d’appoint, Labidi essaie de concilier ses rêves d’écriture, ses amours naissantes et un train de vie au-dessus de ses moyens.

Le Monde après nous / de Louda Ben Salah-Cazanas

LES POINGS DESSERRÉS de Kira Kovalenko Russie

Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise étouffante d’une famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.

LES POINGS DESSERRÉS / de Kira Kovalenko

LIBERTAD de Clara Roquet Espagne - Belgique

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans, et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles, que tout oppose, nouent alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence.

Libertad / de Clara Roquet

MONEY BOYS de C. B. Yi Taïwan - Autriche

Pour subvenir aux besoins de sa famille, le jeune Fei, originaire d’un petit village de Chine, se prostitue dans la grande ville.

Money Boys / Jean Louis Vialard

NINJABABY de Yngvild Sve Flikke Norvège

Quand Rakel, 23 ans, découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir pas des plus romantiques, son monde change complètement. Astronaute, garde forestière, dessinatrice... Rakel a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère ! C’est décidé : l’adoption est la seule solution. C’est alors qu’apparaît Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

NINJABABY / Lars Olav Dybvig and Motlys

SOUS LE SOLEIL DE KOUTAÏSSI de Alexandre Koberidze Géorgie - Allemagne

C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par hasard dans les rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si soudainement qu’ils en oublient même de se demander leur prénom. Avant de poursuivre leur chemin, ils décident de se retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté un sort

Sous le ciel de Koutaissi / de Alexandre Koberidze

WOMEN DO CRY de Mina Mileva et Vesela Kazakova Bulgarie-France

Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, une jeune fille confrontée aux stigmates du VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans le calendrier lunaire… Soeurs, mères et filles se confrontent à leurs fragilités et à l’absurdité de la vie, au moment où de violentes manifestations et débats sur le genre déchirent leur pays, la Bulgarie. D’après d’une histoire vraie

Women do cry / de Mina Mileva et Vesela Kazakova

L’édition 2022 vous présente toute la richesse de son programme, compétitions, présidences de jurys, hommages et rétrospectives, nouvelles sections, invités d’honneur, focus, avant-premières, accompagnement des publics.

►►► Retrouvez la liste des films et scénarios sélectionnés :

