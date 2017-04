Le rendez-vous annuel grand public et professionnel consacré à la création sérielle internationale !

Séries Mania © Forum des images

Après avoir accueilli près de 40 000 spectateurs et 1 300 professionnels en 2016, le festival Séries mania renouvelle ses ambitions cette année, en proposant des nouveautés et en étendant ses projections hors de la capitale.

►►► Un programme toujours plus ambitieux

La compétition officielle d’avant-premières mondiales et internationales élargit sa sélection. Le showrunner David Chase présidait le jury l’an dernier, en 2017 nous avons l’honneur de recevoir Damon Lindelof, célèbre co-créateur de Lost et de The Leftovers.

Damon Lindelof © Séries mania

Les festivaliers sont conviés à des séances spéciales, avec la projection en avant-première exclusive de nouvelles saisons de séries à succès. De quoi réjouir les fans les plus inconditionnels !

Constatant l’explosion des nouveaux formats courts disponibles sur mobiles, Séries Mania organise une compétition de séries web et digitales en avant-première mondiale, soumise pour la première fois à l’appréciation d’un jury de professionnels. Une carte blanche sera donnée à l'invitée d'honneur Julianna Margulies reconnue pour ses prestations dans les séries Urgence et The good wife.

Julianna Margulies dans The good wife © CBS Studios Inc All Rights Reserved

Enfin, le festival dédie une partie de sa programmation à des séries cultes, qui ont marqué l’imaginaire collectif et l’histoire "sériephile".

►►► Tout pour le public !

Faire plaisir au public, voilà une des missions phares de Séries Mania.

Plus de lieux, plus de salles, des horaires élargis : environ 150 séances sont prévues pour cette nouvelle édition, l’occasion pour les fans de séries de découvrir pleinement le programme enrichi du festival !

Autre particularité, la présence d’invités prestigieux. Séries Mania est le lieu unique de rencontres avec les créateurs, les acteurs, ou les producteurs. Sans oublier des conférences thématiques offrant des analyses pointues et originales.

►►► Séries Mania Hors les murs !

En prévision des 150 séances proposées, le festival augmente sa capacité d’accueil en programmant dans les salles du Forum des images et les salles partenaires, comme le Grand Rex pour la soirée d’ouverture, l’UGC Ciné Cité Les Halles, l’UGC Normandie, le Centre Georges Pompidou et le Luminor Hôtel de Ville. Cette année, le festival prévoit aussi des événements sous La Canopée du Forum des Halles et pour la première fois s’étend au-delà des frontières parisiennes, grâce au partenariat avec l’UGC Ciné Cité Rosny.

►►► SOIRÉE D’OUVERTURE Jeudi 13 avril – 20h - AU GRAND REX - THE LEFTOVERS / É.-U. 2016/2017 épisodes 1 et 2 2x60min (série 8x60min)

THE LEFTOVERS saison 3 - 2017 © Home box office inc All rights reserved HBO

créateur et scénariste : Damon Lindelof / diffuseur É.-U : HBO / diffuseur France : OCS

/ diffuseur É.-U : / diffuseur France : Sept ans ont passé depuis la disparition soudaine de 2% de la population mondiale. Que s’est-il produit ? Nul ne le sait. Pour ceux qui restent, la tristesse et la peur ont laissé peu à peu place à l’espoir de lendemains meilleurs, à la quête d’une paix intérieure. D’une incroyable beauté, parfois dérangeante et hautement symbolique, The Leftovers est assurément entrée dans le panthéon des meilleures séries dramatiques de ces dernières années.

►►► SOIRÉE DE CLÔTURE Samedi 22 avril – 20h - FEUD : BETTE AND JOAN / É.-U. 2017 épisodes 1 et 2 2x60 (série 8x60min)

FEUD TM 2017 © Fox and its related entities All rights reserved.

créateur : Ryan Murphy / diffuseur É.-U. : FX / diffuseur France : CANAL +

/ diffuseur É.-U. : / diffuseur France : Le conflit entre deux actrices iconiques de l'âge d'or d'Hollywood, Joan Crawford et Bette Davis, lors du tournage du film Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? Conscientes que ce film peut raviver une gloire passée, elles se lancent dans ce projet en dépit de leur rivalité. Nouvelle anthologie portée par Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, Scream Queens), Feud : Bette and Joan dépeint avec raffinement et élégance, grâce à un casting impressionnant (Susan Sarandon, Jessica Lange, Alfred Molina), une des célèbres querelles qui a marqué le cinéma américain.

Entrée gratuite sur présentation d'un billet gratuit