Pour sa 23è édition, l'unique festival de cinéma asiatique en France du Proche à l'Extrême Orient vous invite à un voyage en 90 films.

FICA ©

Crée en 1995 et organisé par l’association du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, le FICA a pour objectif de faire découvrir et promouvoir toutes les cinématographies du continent asiatique, le dialogue entre les cultures, la découverte de l'autre par le biais du cinéma. Il a aussi pour but de faire connaître la ville de Vesoul, le département de la Haute-Saône et la région de Franche-Comté.

La présidente du Jury internationale est Rakhshan Bani-Etemad, grande cinéaste iranienne. Elle sera entourée de la réalisatrice mongole Byambasuren Davaa, la réalisatrice géorgienne Rusudan Chkonia et du réalisateur Sri lankais Vimukthi Jayasundara. Ils décerneront 3 prix : Le Cyclo d'Or, le Grand Prix du Jury et le Prix du Jury.

Rakhshan Bani Etemad © AFP / Tiziana Fab

Rakhshan Bani-Etemad, la première dame du cinéma iranien, est née à Téhéran et a commencé sa carrière en réalisant des documentaires. Elle s'oriente ensuite vers la fiction en tant qu'assistante réalisatrice et réalise enfin son premier long métrage en 1987 : Hors limite. Elle s'attache à montrer une société iranienne faite de femmes dignes et courageuses et, de portrait en portrait, brosse une chronique de l'Iran d'aujourd'hui et de son évolution sociale. Le Prix Osella du meilleur scénario à la Mostra de Venise 2014 lui est remis pour son film Tales.

Les 90 films de cette édition se déclineront en plusieurs sections :