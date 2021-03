L'Académie américaine du cinéma a dévoilé ce lundi la liste des nominations pour la 93e cérémonie des Oscars repoussée au 25 avril en raison de la pandémie. L'adaptation cinématographique par Florian Zeller de sa pièce "Le père" est couronnée de six nominations, dont la prestigieuse catégorie de meilleur film.

Le film "Le père" du Français Florian Zeller est nommé six fois aux Oscars 2021 © Getty / Getty

Habituellement, les Oscars ont lieu en février ou mars. Les Oscars seront finalement remis le 25 avril à Los Angeles. Ce lundi, l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma a dévoilé la liste des nominations. La France est en lice à plusieurs reprises, dans la catégorie du meilleur court-métrage d'animation avec Genius Loci d'Adrien Merigeau, mais aussi dans la catégorie du meilleur film avec le film américain Sound of metal dans lequel joue le Français Mathieu Amalric.

Un Français se retrouve tout en haut de l'affiche pour ces Oscars 2021 : l'écrivain Florian Zeller, auteur de la pièce de théâtre Le père, qu'il a adaptée pour le cinéma. Son film The father obtient six nominations, dont celle du meilleur film de l'année. Le premier long-métrage de Florian Zeller avait été nommé quatre fois aux Golden Globes il y a un mois mais était reparti bredouille.

Anthony Hopkins, personnage principal du film, est nommé pour le titre de meilleur acteur.

Anthony Hopkins joue le rôle principal du film "The father" de Florian Zeller © Getty / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Olivia Colman apparait dans la catégorie "meilleure actrice dans un second rôle".

Olivia Colman est nommée aux Oscars dans la catégorie du meilleur second rôle féminin pour le film "The father" de Florian Zeller © Getty / Steve Granitz/WireImage

Christopher Hampton et Florian Zeller apparaissent dans la catégorie du meilleur scénario adapté.

"Le père" ou l'histoire d'un homme qui voit la mort arriver

La septième pièce de théâtre de Florian Zeller a été créée en septembre 2012 et a été jouée jusqu'en 2014. Elle a reçu plusieurs Molière, dont celui de la meilleure pièce en 2014. Elle est reprise en 2015 à la Comédie des Champs Elysées.

Elle a par la suite été jouée dans le monde entier, notamment à Broadway, à Londres, en Israël, au Brésil etc. et a reçu de nombreux prix y compris à l'étranger. Elle fait partie d'une trilogie théâtrale, qui compte également La Mère et Le Fils.

Cette pièce retrace la réflexion d’un homme de 80 ans, Anthony, qui peu à peu prend conscience de ses limites dues à l'âge, gagné par la maladie d'Alzheimer. Le personnage de sa fille, Anne, qui tente de l’accompagner vers la mort, est également très présent. Isabelle Gélinas avait d'ailleurs obtenu un Molière pour ce rôle.

La pièce avait déjà été adaptée une première fois en 2015 au cinéma français avec Floride de Philippe Le Guay avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain.

Une pièce marquée par Robert Hirsch et Robert Hirsch marqué par cette pièce

Le père a été spécialement écrite pour Robert Hirsch. La fin de la carrière du comédien de théâtre a donc été marquée par cette pièce, dont il a assuré le premier rôle avec brio. Il a reçu le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre privé en 2015.

Le comédien Robert Hirsch reçoit le Molière du meilleur acteur en 2007 © Getty / Serge BENHAMOU/Gamma-Rapho

En 2012, sur France Inter, François Morel déclarait au sujet de Robert Hirsch, 87 ans, dans Le père :

"Un trésor national vivant (...). Un homme sur une scène, un artiste prodigieux."

Les Oscars, les plus hautes distinctions de l'industrie cinématographique américaine, seront remis lors d'une cérémonie le 25 avril qui se déroulera à la fois au Dolby Theatre à Hollywood et, pour la première fois, à l'Union Station dans le centre de Los Angeles. La forme de la cérémonie n'a pas encore été précisée.

La liste complète des nominations aux Oscars 2021.