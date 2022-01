Jean-Jacques Beineix est décédé. Le réalisateur français est mort hier soir à l'âge de 75 ans. Il laisse derrière lui plusieurs succès dont "37°2 le matin", qui révéla Béatrice Dalle, ou encore "Diva", qui lui permis de remporter le César de la meilleure première œuvre en 1982.

Le réalisateur Jean-Jacques Beineix, en 2010 à Arles. Le Français est décédé à l'âge de 75 ans. © Maxppp / VALLAURI Nicolas

Le réalisateur français Jean-Jacques Beineix est décédé jeudi, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. Son frère Jean-Claude l'a annoncé aujourd'hui à l'AFP. Après plus de 30 ans de carrière dans le cinéma, il restera notamment célèbre pour "Diva", qui lui a valu le César de la meilleure première œuvre en 1982. L'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, salue "un caractère affirmé, un talent certain, des films cultes."

De la médecine au cinéma en passant par la publicité

Réalisateur, dialoguiste, producteur et scénariste, Jean-Jacques Beineix est né le 8 octobre 1946 à Paris. Il entame des études de médecine avant de préparer la prestigieuse école de cinéma Idhec, aujourd'hui Femis, qu'il rate de peu. Ses premiers projets l'amènent à la publicité, il réalisera notamment le spot anti-Sida multi-diffusé "Il ne passera pas par moi". Après plusieurs projets, le futur cinéaste décide de quitter le milieu. "C'est bien de mettre son talent au service de causes" et la publicité, "ce n'était pas des causes", expliquera-t-il.

Sa carrière se poursuit en 1964, comme assistant réalisateur de Jean Becker, sur la série télévisée Les saintes chéries. Il travaille ensuite dans le cinéma et collabore avec notamment Claude Berri, pour Le Cinéma de papa en 1970, René Clément, pour La Course du lièvre à travers les champs en 1971, ou encore Claude Zidi, pour par exemple L'Animal en 1977. Cette année-là, le Parisien réalise son premier court métrage, Le Chien de M. Michel, récompensé par un premier prix au Festival de Trouville et nommé au César dans la catégorie du meilleur court-métrage.

Jean-Jacques Beineix, sur le tournage de son film "Mortel Transfert", sorti en 2000 © AFP / CANAL + / CARGO FILMS / ODEON FI / COLLECTION CHRISTOPHEL

Un César remporté dès son premier film

Il faut attendre 1981 pour que Jean-Jacques Beineix réalise son premier film. Malgré un accueil mitigé au début, c'est finalement un véritable succès. Diva, avec notamment Richard Bohringer, remporte quatre César dont celui de la meilleure première œuvre.

Le public s'emballe pour ce thriller mettant en scène une diva refusant de faire enregistrer sa voix, servi par de magnifiques airs d'opéra. Il utilise les recettes qui feront sa renommée, photographie soignée, couleurs vives et accrocheuses, réalisme poétique, mais qui lui attirent des critiques réprouvant son "esthétique publicitaire".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour son deuxième long-métrage, "la critique m'a assassiné"

Son deuxième film, "La Lune dans le caniveau", avec Gérard Depardieu, Nastassjia Kinski et Victoria Abril, lui permet de faire partie de la sélection du festival de Cannes en 1983. Cependant, il subit un échec cuisant. "La critique m'a assassiné", dira Jean-Jacques Beineix, évoquant "un traumatisme dont l'onde s'est longtemps propagée".

Photo de tournage du film "La lune dans le caniveau", sorti en 1983 © AFP / ETIENNE GEORGE / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

Gérard Depardieu a été l'acteur principal du film "La lune dans le caniveau", de Jean-Jacques Beineix, sorti en 1983 © AFP / ETIENNE GEORGE / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

Il révèle Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade

Le Français poursuit ensuite avec le film "37°2 le matin", qui révélera au grand public l'actrice Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade. C'est la consécration. Cette histoire d'amour et de folie rencontre un succès public et international. "Ils étaient probablement amoureux, c'était magique", se souvenait le cinéaste. Le film dépasse les 3,6 millions de téléspectateurs en France puis 37°2 le matin est nominé huit fois aux César mais ne reçoit que le prix de la meilleure affiche. Il est également nominé aux Oscar, dans la catégorie du Meilleur film étranger.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade, sur le tournage de "37°2 le matin", en 1985. © AFP / CARGO FILMS / CONSTELLATION PROD / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

L'acteur Gérard Darmon et Béatrice Dalle, sur le tournage de "37°2 le matin", sorti en 1986. © AFP / CARGO FILMS / CONSTELLATION PROD / COLLECTION CHRISTOPHEL

Le réalisateur Jean Jacques Beineix et l'actrice Béatrice Dalle, en 1986, sur le tournage de 37°2 le matin © AFP / CARGO FILMS / CONSTELLATION PROD / COLLECTION CHRISTOPHEL

Offre un dernier rôle à Yves Montand

Le réalisateur vivra un nouvel échec en 1989 avec "Roselyne et les lions", une histoire de saltimbanques inspirée d'une histoire vraie, puis un demi-échec en 1992 avec "IP5 - L'île aux pachydermes", film initiatique qu'il considérait comme son "meilleur", et le dernier d'Yves Montand, mort à la fin du tournage.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Yves Montand et Sekkou Sall, sur le tournage de "IP5", réalisé par Jean-Jacques Beineix © AFP / CARGO FILMS / GAUMONT / GAUMONT PROD / COLLECTION CHRISTOPHEL

Son dernier film est un gouffre financier

En 2001, le thriller psychanalytique "Mortel Transfert" n'est pas mieux accueilli. Un gouffre financier pour le réalisateur, "ruiné". Le public n'adhère pas à ce film tout en second degré dans l'esprit de son réalisateur. "C'est un film qui a beaucoup plu en Russie, les Russes ont hurlé de rire, aux Etats-Unis également", affirmait Beineix, regrettant qu'au pays de Lacan, on n'ait pas fait preuve du même sens de l'humour. Invitée à la première en guise de caution intellectuelle, la psychanalyste Elisabeth Roudinesco en sort furieuse, et éreinte le réalisateur.

L'affiche du film "Mortel Transfert", de Jean-Jacques Beineix © AFP / CANAL + / CARGO FILMS / ODEON FI / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP

Le réalisateur Jean-Jacques Beineix et l'actrice Hélène de Fougerolles, en 2000, sur le tournage de "Mort transfert" © AFP / CANAL + / CARGO FILMS / ODEON FI / COLLECTION CHRISTOPHEL

Une fin de carrière dans le documentaire et la littérature

Malgré plusieurs succès, Jean-Jacques Beineix a donc entretenu des relations douloureuses avec le cinéma, qui le poussèrent à se réfugier dans les documentaires et la littérature. "J'ai toujours eu une sorte de doute par rapport au succès. (...) Je me suis toujours demandé ce qui allait me tomber dessus", avouait cet artiste dans l'âme, passionné de cinéma, de théâtre, de littérature, de BD, qui ne doutait pas seulement du succès mais en avait peur. "Il y a un danger dans le succès, j'ai toujours pensé ça".

Auteur de plusieurs documentaires pour la télévision ("Les enfants de Roumanie", "Place Clichy sans complexes"...), il s'essaiera plus tard au théâtre en 2015 en mettant en scène "Kiki de Montparnasse", au Lucernaire à Paris. En 2006, Jean-Jacques Beineix a publié le premier tome de ses mémoires, Les Chantiers de la gloire, chez Fayard, puis en 2020, son premier roman, "Toboggan", un livre sur l'enfance et le temps qui passe, la solitude, une réflexion sans concession sur le sens de sa vie et les liens entre l'amour et l'art.

"Merci Jean-Jacques Beineix"

L'annonce de son décès aujourd'hui a provoqué plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Gilles Jacob a salué sur Twitter "un caractère affirmé, un talent certain, des films cultes". L'ancien président du Festival de Cannes pointe néanmoins "des échecs parfois, des documentaires" et retient que le réalisateur avait "toujours un cran, un style, une méthode, la grandiose assurance des entêtés, bref quelqu’un".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La comédienne Romane Bohringer se souvient sur Instagram de "Diva", premier film de Jean-Jacques Beineix. "C’était un des premiers rôles de mon papa au cinéma", souligne la fille de Richard Bohringer. "Ce film a de fait changé nos vies et marqué mon enfance. J’en garde un souvenir ébloui. Merci Jean-Jacques Beineix."