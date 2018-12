Avec "Le retour de Mary Poppins", Rob Marshall signe la suite de la comédie musicale de 1964 avec Emily Blunt dans le rôle que tenait Julie Andrews. Qu'en ont pensé les critiques du "Masque et la Plume" ?

"Le Retour de Mary Poppins", dans les salles depuis le 19 décembre 2018 © 2017 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved.

Le film résumé par Jérôme Garcin

Mary Poppins revient aider la nouvelle génération de la famille Banks. L’enfant Michael est aujourd’hui papa et il travaille dans la banque qui employait jadis son père et son grand-père. Il a trois enfants, sa femme est morte et l’époque est dure (c'est celle de la Grande Dépression de 1929-30). Et voici que le patron de sa banque entame une procédure de saisie de la maison du veuf infortuné. C’est alors que débarquent Mary Poppins et son fidèle Jack, l'allumeur de réverbères...

Eric Neuhoff a été au cinéma le jour des enfants... mais a surtout vu des dames dans la salle

eEN : J'ai été très sérieux : j'ai fait comme les enfants et j'y suis allé un mercredi après-midi en version française. Mais je n'ai pas eu de chance parce que le film a commencé en anglais... Je me suis dit "Bon, tant mieux finalement". Et puis une dame s'est levée, est sorti et revenue ; le film s'est arrêté et on s'est tout retapé depuis le début en français. Et là... Déjà que les chansons ne sont pas terribles mais alors, les paroles en français c'est dramatique ! Chantal Goya, à côté, c'est Colette Magny !

Il n'y a rien... Aucun air ne reste en tête. Il y a une séquence avec Meryl Streep peinte en rose qui est affreusement gênante. Il n'y a aucun ballet comme la danse avec les pingouins de l'époque...

Une fois qu'on y est, on peut rester (sauf si vos enfants vous proposent de vous en aller). Dans la salle il y avait peu d'enfants... mais il y avait des dames... Des nurses ?

Clin d’œil à la fin du film : on voit Dick Van Dyke arriver (Dick Van Dyke qui dans le premier film de 1964 interprétait le ramoneur / 2018 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. / Jay Maidment

Selon Michel Ciment, les gens qui aiment ce genre de divertissement musical ne seront pas volés

MC : Il y a deux films programmatiques actuellement à l'affiche : L'Empereur de Paris et Mary Poppins ; la grand biographie historique et la comédie musicale. Le premier ne remplit pas du tout son contrat... et celui-ci le remplit. Je ne dis pas que c'est un grand film, c'est très sucré, mais on a toujours dit ça de la comédie musicale, même pour des génies comme Vincente Minnelli ou Stanley Donen.

Dans notre époque qui est d'un sinistre épouvantable, ce film donne un certain plaisir.

Je trouve que les chansons ne sont pas si mauvaises que ça, que les comédiens sont très bons. Je ne dis pas que c'est mon film de la semaine mais que les gens qui aiment ce genre de divertissement musical ne seront pas volés

Danièle Heymann a passé un excellent moment nostalgique et agréable

DH : Sauf Michel, je vous trouve bien grognons ! Effectivement on a la nostalgie du film de 1964 et de Julia Andrews, mais le film est entièrement basé sur la nostalgie… Et c'est un sentiment agréable !

Les ballets sont plutôt pas si mal que ça, il y en a deux qui sont même bien, les séquences d'animation sont agréables, Emily Blunt est charmante... On éprouve un certain plaisir. Je ne sais pas si les enfants vont adorer mais moi j'ai passé un excellent moment nostalgique et agréable. C'est peut-être un film pour les vieux ?

Jean-Marc Lalanne

JML : Par fidélité à Julia Andrews et à mon enfance, je ne l'ai pas vu...

