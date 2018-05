Scénariste, réalisateur mais également homme politique sud-coréen, Lee Chang-dong vient au Festival de Cannes avec "Burning".

Si scénariste vient en premier dans la présentation de Lee Chang-dong, c'est parce qu'il fut d'abord écrivain dans une Corée su sud en proie à une dictature militaire Chonri (The Booty) en 1983, Burning Papers en 1987 et enfin Nokcheon édité chez Seuil. Il a adopté un point de vue critique sur son pays, sur ses failles et sur le régime qui s'y trouve.

Son entrée dans le cinéma sud-coréen se fait grâce à l'écriture de scénarios pour To the Starry Island en 1993 et A Single Park en 1995 tous les deux réalisés par Park Kwang-su.

Ses deux premiers films, Green Fish et Peppermint Candy, retrace les séquelles de la dictature militaire en Corée. Alors que les films suivants, Oasis et Secret Sunshine (présenté en compétition officielle à Cannes en 2007) sont plus emprunt d'amour et de mort. L'actrice principale de Secret Sunshine repartira du Festival avec un prix d'interprétation féminine.

A noter qu'il est nommé Ministre de la Culture et du Tourisme en Corée du sud en 2003 dans le gouvernement du président Roh Moo-hyun. Il quitte la position l'année suivante préférant reprendre la réalisation (notamment de Secret Sunshine).

En 2009, il est de nouveau présent sur la Croisette en tant que membre du jury sous la présidence attentive d'Isabelle Huppert. Au Festival de Cannes 2009, il est membre du jury sous la présidence d'Isabelle Huppert. Il revient en 2010 avec le film Poetry en compétition officielle, qui remporte un Prix du scénario.

Il est de retour cette année sur le Festival de Cannes pour le film Burning. Burning, c'est l'histoire d'une retrouvaille entre deux anciens voisins de quartier, Jongsu et Haemi. Jongsu s'occupe du chat d'Haemi alors qu'elle est partie en voyage, puis Haemi revient avec un étrange jeune homme. Jongsu va alors se rendre compte du caractère très mystérieux de la jeune fille...

