5 films, Les 400 coups, Antoine et Colette, Baisers volés, Domicile conjugal et L’amour en fuite à redécouvrir autrement !

LES 400 COUPS © 1959 LES FILMS DU CARROSSE SEDIF. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Pour la première fois, les Aventures d’Antoine Doinel– Les 400 coups, Antoine et Colette, Baisers volés, Domicile conjugal et L’amour en fuite – de François Truffaut sont disponibles en coffrets 4 UHD BLU-RAYTM et 4 BLU-RAYTM.

Sorti en 1959, Les 400 Coups marque à la fois l’acte de naissance de François Truffaut réalisateur et celui de son double de fiction, Antoine Doinel. À travers ce personnage, qui trouve en Jean-Pierre Léaud un interprète idéal, le cinéaste raconte la vie, l’amour, les tracas du quotidien, au cours d’une saga intimiste aussi drôle que tendre, qu’il filmera sur vingt ans. Composés de quatre longs et d’un moyen-métrage, « Les Aventures d’Antoine Doinel » comptent parmi les plus grands trésors de la cinéphilie mondiale.

François Truffaut m’a appris mon métier d’acteur mais il m’a surtout appris l’essentiel : l’amour du cinéma.

Jean-Pierre Léaud

Les films

► Les 400 coups

Antoine Doinel a quatorze ans. En classe, il ne cesse d’avoir des ennuis avec son maître d’école, qui le punit pour avoir écrit sur les murs de la classe. À la maison, ses parents se montrent indifférents à son égard, et ne savent que faire de lui pendant les vacances. N’ayant pas fait sa punition, Antoine fait l’école buissonnière avec son copain René et surprend sa mère dans les bras de son amant. La vie du jeune Antoine s’annonce sous le signe du mensonge et de la débrouille.

J’ai eu une chance formidable de tomber sur ce gosse-là. Il était le personnage. Mieux encore : il a amélioré le film. Je voyais Antoine plus fragile, plus farouche, moins agressif, Jean-Pierre lui a donné sa santé, son agressivité, son courage. Il a été un précieux collaborateur. Spontanément il trouvait les gestes vrais, rectifiait le texte, toujours avec justesse, et il employait les mots qu’il avait envie d’employer.

François Truffaut

LES 400 COUPS / 959 LES FILMS DU CARROSSE SEDIF. TOUS DROITS RÉSERVÉS

► Antoine et Colette

Antoine Doinel a dix-sept ans. Il vit à Clichy et travaille dans une usine de fabrication de disques. Lors d’un concert des Jeunesses musicales de France, il tombe sous le charme de Colette.

Cette fois-ci j’ai montré une famille différente, une famille qui marche bien. C’est pour cela que j’aime probablement davantage ce film-là : c’est parce qu’il est plus léger et en même temps plus simple, je crois même plus près de la vie. Je l’ai fait dans un moment d’insouciance : Jules et Jim venait de sortir et avait été très bien accueilli, ce qui fait que je me rendais au travail pour L’Amour à vingt ans avec beaucoup de gaieté.

François Truffaut

ANTOINE ET COLETTE / 1962 ULYSSE PRODUCTIONS. TOUS DROITS RÉSERVÉS

► Baisers volés

Antoine Doinel a vingt-quatre ans. Enfermé derrière les barreaux d’une prison militaire, il attend d’être enfin réformé. Libéré, il va dîner chez les parents de Christine Darbon, la jeune fille dont il est amoureux. Tour à tour veilleur de nuit, détective privé, employé dans un magasin de chaussures, Antoine Doinel est un éternel instable, aussi bien dans sa vie professionnelle, qu’affective.

Le style de Baisers volés est réaliste et léger, l’action n’avance qu’avec de petits événements très simples. Le titre est extrait d’une chanson de Charles Trenet, ‘‘Que reste-t-il de nos amours ?’’. Je souhaite évidemment que le film ressemble à cette chanson. C’est la première fois que nous faisons un film à prétentions comiques !

François Truffaut

BAISERS VOLÉS 1968 LES FILMS DU CARROSSE CONTACT ÉDITIONS / LES PRODUCTIONS ARTISTES ASSOCIÉS. TOUS DROITS RÉSERVÉS

► Domicile conjugal

Antoine Doinel épouse Christine et s’engage dans des métiers peu intéressants. Il s’embourgeoise tandis que naît son premier enfant. Hélas, la bonne entente du couple est gâchée par la liaison qu’entame Antoine avec une Japonaise. Christine le quitte. Il tente de la reconquérir une fois lassé de sa peu bavarde Nipponne

Je vois bien qu’Antoine Doinel n’est certainement pas un antisocial. Il est sûrement un asocial, mais il n’est pas révolutionnaire à la façon d’aujourd’hui. À partir de ce constat, j’admets que mes films soient condamnés politiquement. Doinel n’est pas un type qui veut changer la société ; il se méfie d’elle, il s’en protège mais il est plein de bonne volonté et désireux, me semble-t-il, de se faire ‘‘accepter’’.

François Truffaut

DOMICILE CONJUGAL 1970 LES FILMS DU CARROSSE / VALORIA FILMS FIDA CINEMATOGRAFICA. TOUS DROITS RÉSERVÉS

► L’amour en fuite

Huit ans après leur mariage, Antoine et Christine se quittent en bons termes et toujours liés par leur fils Alphonse. Devenu romancier, Antoine profite de son célibat pour retrouver Colette, son premier amour, mais il fait aussi la rencontre de Sabine, une vendeuse dans un magasin de disques.

Antoine Doinel n’est à l’aise que dans les situations extrêmes. Il est le contraire d’un personnage exceptionnel, le contraire d’un héros, mais ce qui le distingue des personnes moyennes, c’est qu’il ne s’installe jamais dans les états moyens. Il est, ou bien profondément déçu et désespéré au point que l’on peut craindre pour lui, éventuellement, ou bien il est dans un état total d’exaltation et d’enthousiasme. C’est ce qui est amusant chez lui et qui le rend peu prévisible.

François Truffaut

L’AMOUR EN FUITE / 1979 LES FILMS DU CARROSSE. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Les suppléments

► 16 archives télévisées exclusives dont les entretiens avec François Truffaut, avec les acteurs et les équipes des films. Un entretien inédit en France réalisé par Robert Fischer “Travailler avec François Truffaut : Claude de Givray et Bernard Revon, co-scénaristes”

► 6 présentations par Serge Toubiana

► 6 commentaires audio

► Le court métrage “Les mistons” réalisé par François Truffaut (1957 - N&B – 19 mn – Restauration HD)

► Les essais des comédiens pour le film “Les 400 coups”

► Spot de soutien à Henri Langlois

► 4 bandes annonces originales

► Bande annonce de la saga Les Aventures d’Antoine Doinel

Affiches de la saga d’Antoine Doinel par Truffaut / vues par Tom Haugomat

► Des affiches et des visuels créés par Tom Haugomat

C’est à l’école des Gobelins que Tom Haugomat, passionné d’image en mouvement, rencontre Bruno Mangyoku, un jeune dessinateur avec lequel il collabore sur les courts-métrages Jean-François (2010) et Nuisible (2013). En 2012, il se lance dans l’illustration avec Marche ou Rêve, un livre pour enfant aux éditions CMDE. Tom a aujourd’hui adopté un style minimaliste et délicat, travaillant avec peu de couleurs et des réserves de blanc qui laissent respirer ses sujets. Il continue la réalisation de films d’animation et entretient sa carrière d’illustrateur, où il officie pêle-mêle dans la presse et l’édition pour enfant.