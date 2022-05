« La chirurgie est le nouveau sexe »… une réflexion sur l’espèce humaine menée de main de maître par le réalisateur de Frissons, Rage, Chromosome 3, Scanners, Vidéodrome, La mouche, Faux-semblants, Crash, eXistenZ…

Les crimes du futur © Nikos Nikolopoulos

Résumé : Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles.

Avec la complicité de sa partenaire Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde.

Timlin (Kristen Stewart), une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques.

C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

Les crimes du futur / Nikos Nikolopoulos

Les crimes du futur prolonge des thèmes que j’ai déjà abordés. Les fans repéreront des clins d’œil à des scènes et passages de mes films précédents. C’est une manière de poursuivre mon exploration de la technologie liée au corps humain.

David Cronenberg

« Dans Les Crimes du Futur, l’artiste crée consciemment des œuvres d’art sorties de son corps… On parle beaucoup des gens qui vivent dans des réalités différentes, voire alternatives, mais je pense que ça met en valeur le concept du corps comme ultime réalité… La science-fiction vous libère et permet d’explorer des phénomènes qui sont loin d’être étrangers à la nature humaine. La SF permet toujours d’aller au fond des choses, d’étudier la condition de l’homme…par exemple en voyant comment d’autres structures sociales pourraient modifier le comportement des personnages de l’histoire que vous racontez. Dans ce film je reviens à cet avantage de le SF, que je n’avais pas abordé depuis longtemps. » confie David Cronenberg.

Les crimes du futur / Nikos Nikolopoulos

Attaché à des thématiques récurrentes comme le double et la métamorphose, le maître du body horror peut s’appuyer sur des faits avérés qui rendent son histoire plus crédible aujourd’hui. Ecrit il y a plus de vingt ans, Les crimes du futur intègre les dernières découvertes scientifiques sur la présence de plastique dans notre sang par exemple.

Il s’attache aux corps, à la sexualité :

« Dans Crash, la sexualité était omniprésente, mais elle restait habituelle (sauf que les gens faisaient l’amour dans des voitures), alors que dans Les Crimes du Futur, le sexe est très éloigné de la norme, les gens se sentiront moins directement concernés, c’est au moins ce que je pense… L’une des raisons pour lesquelles Faux-semblants a choqué, c’est parce qu’il s’agissait d’examens gynécologiques. Pour un gynécologue, il s’agit d’un travail quotidien, mais pour beaucoup de gens, l’idée même qu’on fasse pénétrer dans le vagin d’une inconnue une main, un doigt ou quelque instrument de médecine a quelque chose d’insupportable… Un artiste met tout dans son art : ses goûts, son âme, y compris son propre corps. Ça paraît évident. Il y en a qui vont même jusqu’au point de non-retour, jusqu’à l’irrémédiable. C’est vrai, j’y ai ajouté « l’Organographie de Saul Tenser » : l’art que produit son corps, ce sont de nouveaux organes qu’il détecte et expose. Il ne sait pas vraiment comment il les enfante, mais c’est cela sa pratique artistique. Ce sont de nouveaux concepts, de nouvelles productions de son organisme. »

Les crimes du futur Nikos Nikolopoulos / Nikos Nikolopoulos

Les premières images de Les Crimes du Futur nous plonge dans un futur proche où l’être humain devient hybride de chair et de technologie, un futur alternatif. David Cronenberg explique alors :

« J’ai vu des tas de séries en streaming… et il y a tellement de téléphones, d’ordinateurs, de textes et de vidéos…donc, puisqu’il s’agit d’un futur alternatif, j’ai décidé qu’il n’y aurait rien de tout ça, pas de technologie d’aujourd’hui, pas de voitures, et que les seules technologies qu’on y verrait seraient vieilles, même si certaines d’entre elles, seraient très avancées. On n’explique pas pourquoi le monde est dans cet état. On n’explique pas qui le dirige…c’est une atmosphère très impressionniste, très onirique. »

Les crimes du futur Nikos Nikolopoulos / Nikos Nikolopoulos

Nous sommes à un tournant décisif de l’histoire de l’humanité, et plusieurs questions se posent : le corps humain peut-il évoluer de manière à résoudre des problèmes que nous avons créés ? Peut-il générer un système lui permettant de digérer les matières plastiques et synthétiques, non seulement dans le but d’apporter une solution au dérèglement climatique, mais pour croître, s’épanouir et survivre ?

David Cronenberg

Les crimes du futur : David Cronenberg et Viggo Mortensen / Nikos Nikolopoulos

►►► Distribution

Réalisé par David Cronenberg

Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart.

et En Compétition Officielle au Festival de Cannes 2022.

Sources Interview de David Cronenberg par Serge Grünberg