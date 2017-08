Stéphane Lerouge était l'invité ce matin de Ciné qui chante, et il apportait un cadeau aux auditeurs : une bande inédite de Michel Legrand pour le film de Jacques Demy, en 1967.

L'histoire de la musique est jalonnée de petits miracles émouvants où des bandes que l'on croyait perdues, ou dont on ne soupçonnait pas l’existence, surgissent au hasard de la vie. C'est l'histoire que raconte Stéphane Lerouge, monsieur musique de films chez Universal Music France.

Au printemps 2017, Michel Legrand est à la baguette pour les derniers enregistrements des Studios Davout à Paris, porte de Montreuil. Il réalise la bande originale du prochain film de Xavier Beauvois. Il ne se doute pas alors qu'un ingénieur du son va lui apporter une bande multipistes des Demoiselles de Rochefort, retrouvée lors de l'inventaire avant la fermeture des studios.

Une fois trouvé un magnétophone quatre pistes nécessaire pour faire revivre cette archive, Michel Legrand a pu réentendre cette séquence où il chante et s'accompagne, cinquante ans plus tôt, sur le titre Andy amoureux destiné à Gene Kelly.

Écouter

Stéphane Lerouge

C'est très étrange quand on a en tête la version définitive : la rythmique est la même mais il y a l'orchestre en plus, avec un autre chanteur. Et là, brusquement, nous avons quelque chose de beaucoup plus épuré avec un trio et la voix de Michel Legrand qui joue tous les rôles et qui habite la musique.