Grand succès au Japon, le nouveau long métrage d’animation de Makato Shinkai est un manga à l’univers fantastique et poétique, sur fond d’urgence climatique.

Les enfants du temps © 2019 “Weathering With You” Film Partners

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina...

►►► Les personnages :

Hodaka :

Jeune adolescent, il commence cette aventure en fuguant de son île natale pour rejoindre Tokyo. Mineur et peu habitué aux grandes villes, il galère pour survivre jusqu’à ce qu’il soit recueilli par Suga qui le prend comme assistant pour sa revue. Hodaka est l’archétype d’une jeunesse paumée et désabusée, dont la rencontre avec Hina va bouleverser sa vision du monde.

Hina :

Également mineure et sans argent, la jeune Hina est orpheline. Elle doit mentir sur son âge pour pouvoir travailler et ainsi garder la maison où elle vit avec son jeune frère. Bien que recluse dans sa sphère privée, Hina va être confrontée à une situation inédite ; celle de faire le bonheur des gens en maitrisant l’apparition du soleil. Mais cela se fera au péril de sa propre vie.

Suga :

Au premier abord, Suga est un alcoolique aux mœurs légères qui n’hésite pas à exploiter Hodaka. Cependant, Suga va évoluer au contact des autres personnages et remettre en question ses choix personnels face aux impératifs de la société.

Nagi :

Petit frère de Hina, il brille par ses talents de manipulateur et est très protecteur vis-à-vis de sa grande sœur.

Natsumi :

Cette jeune femme sait ce qu’elle veut et n’hésite pas à se mettre en danger pour suivre ses convictions.

Différentes thématiques sont abordées dans Les enfants de la pluie : L’environnement (le monde est en train de sombrer dans la folie. Les changements s’accélèrent non seulement sur la situation géopolitique internationale mais aussi sur l’environnement), le climat (le ciel reflète la psychologie des personnages et l’influence de la météo sur le moral de ses personnages), la jeunesse (ce moment de grâce entre l’âge adulte et l’innocence de l’enfance où tout est encore possible), les oppositions (ruralité/urbanisme, tradition/modernité, rêve/réalité, passé/présent, proximité/ éloignement ou encore vie/mort).

Outre ses talents artistiques, Makoto Shinkai prouve qu’il est à l’aise avec tous les genres : après l’anthologie 5 cm par seconde, il réalise son second long métrage avec un budget conséquent, Voyage vers Agartha, un récit initiatique d’aventures avant de passer au drame poétique avec Garden of Words.

Mais c’est Your Name. qui marque un tournant majeur dans sa carrière puisque le film pulvérise tous les records de Box-Office au Japon et dans de nombreux pays, faisant de Makoto Shinkai le seul réalisateur d’animation à faire plus d’entrées que Miyazaki. Au fil du temps, Makoto Shinkai a construit une œuvre cohérente, riche et large à la fois moderne, poétique, fantastique ou réaliste. Celle-ci a su rassembler tous les publics et installe son auteur définitivement parmi les grands réalisateurs.

