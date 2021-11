Après "Black Widow" et "Shang-Chi", Marvel porte un nouveau groupe de super-héros à l'écran. Les Éternels protègent l'humanité depuis des milliers d'années des Déviants, des méchants qui resurgissent suite aux bouleversements engendrés par le grand méchant Thanos. Les critiques n'ont pas été très tendres !

Affiche du film Marvel "Les Eternels" de Chloé Zhao (2021) - Qu'en ont pensé les critiques du Masque & la Plume ? © AFP / MARVEL STUDIOS / COLLECTION CHRISTOPHEL

Le film présenté par Jérôme Garcin

Voici le nouveau film de super-héros issu de l'univers Marvel signé Chloé Zhao doublement oscarisée pour "No Man's Land". Un film de 2h37 avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie. Ces Eternels sont des extraterrestres cachés sur Terre au milieu des humains qui protègent l'humanité depuis 7 000 ans, mais sans intervenir dans leurs conflits. Ils vont pourtant devoir affronter l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les Déviants s'ils veulent sauver la Terre.

Xavier Leherpeur estime que "c'est inutile et sans saveur"

XL : "Heureusement que c'est marqué sur l'affiche que c'est Chloé Zhao qui a réalisé ce film, parce qu'on a beaucoup de mal à retrouver sa patte. Elle fait ce qu'on lui demande de faire. Mais… elle ne fait pas mieux… Elle le fait même un peu moins bien que ses prédécesseurs, parce qu'on lui confie les clefs d'une nouvelle franchise Marvel.

Nous avons des super-héros hyper écolos friendly… Ils recyclent tous les pouvoirs que l'on connait depuis très longtemps, donc rien de nouveau sous le soleil.

On a une première partie où on a les Eternels, puis ils se foutent sur la gueule donc ils se dessoudent et se ressoudent à nouveau, puis on reprend une heure pour les faire se réconcilier… Et il reste 35 minutes pour le combat final qui est exécuté à la serpe.

On ne comprend pas grand chose. Il n'y a aucun enjeu. C'est impersonnel, c'est sans saveur, c'est inutile.

Et honnêtement, c'est quand même très con de nous dire pendant 2h40 que la Terre va exploser".

"Contre toute attente" Sophie Avon a "plutôt aimé" !

SA : "Pourtant Dieu sait que je déteste ce genre de film… Parce que j'en peux plus de ces blockbusters, dans le genre monumental, le spectaculaire, les Marvel, tout ça… je n'en peux plus.

Mais j'ai trouvé que Chloé Zhao parvient à tirer vers quelque chose d'assez raffiné, d'assez mélancolique. J'ai trouvé assez amusant qu'elle utilise le talent de son personnage principal, qui pulvérise les choses et qui fragmente tout ce qu'elle trouve. Chaque fois qu'elle peut fragmenter, faire à ce monument qu'est le genre, elle le fait, y compris la narration. 7 000 ans d'histoire qu'elle résume avec des petits tronçons de flashback. Ça m'a plu parce que je trouve qu'elle tirait, dans le genre, vers une vraie mélancolie presque poétique et féerique qui m'a plutôt plu".

Pierre Murat "affligé tellement le film est nul et bête"

PM : "Les films qui se passent, il y a 7 000 ans, mais j'en ai rien à cirer… vous ne pouvez pas savoir !

Tous ces soi-disant super-héros mettent 7 000 ans pour s'apercevoir qu'un dieu cruel les a bernés… Non mais 7 000 ans pour arriver à ça…

L'un des Eternels s'exprime avec la langue des signes parce que ça fait bien… Il y en a un autre qui est gay parce que ça fait bien aussi…

Même quand on donne à Chloé Zhao - que je considère comme la plus grande réalisatrice du moment - un super-objet débile, c'est la preuve que même une très bonne réalisatrice peut créer un super objet débile parce que, avec une telle matière, elle ne peut rien faire d'autre".

Le film est tellement "laid" pour Eva Bettan, qu'elle "ne voit rien à sauver"

EB : "Il faut qu'il y ait tous les poncifs qui correspondent à l'époque, toutes les cultures… Tout ça débouche sur une mixture très vilaine.

On dit que dans un film, il faut réussir les méchants, mais les Déviants ont la forme de dinosaures écorchés… Ils ne font pas peur puisqu'on sait que tous les autres ont tous les pouvoirs et qu'il ne se passera rien.

Le film a la force d'un beignet qui tombe tellement c'est mou… Je cherche quelque chose à sauver, mais je ne vois rien.

Eric Neuhoff ne l'a pas vu

C'est beaucoup trop intellectuel pour moi…

Le film

