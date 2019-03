"Les Éternels" ("Ash Is Purest White") est le douzième long métrage du chinois Jia Zhangke. Ce polar tendance mélo avait été encensé par les critiques du "Masque & la Plume" lors du festival de Cannes. Dix mois plus tard, il semble qu'ils aient nuancé leurs avis. Il n'en reste pas moins que c'est un très grand film !

Le résumé du film, par Jérôme Garcin

Le film commence en 2001, à Datong, dans le nord de la Chine, quand les mines ferment. Quiao, (Zhao Tao), dont le père travaillait à la mine, en pince pour Bin, le chef de la pègre locale (Fan Lio). Un soir, Bin est tabassé par une bande rivale. Elle lui sauve la vie en sortant un revolver, mais écope de cinq ans de taule. À sa sortie, elle découvre que Bin l’a remplacée et refait sa vie. Elle-même va régner sur un établissement de jeux.

Un Scorsese asiatique, mais dans une Chine en mutation, gagnée par le libéralisme.

Michel Ciment est enthousiasmé par le film de Jia Zhangke

MC : Pour moi c'est le grand film de cette quinzaine et même plus que ça. C'est la huitième fois que Zhao Tao tourne avec son mari Jia Zhangke, elle est immense comme comédienne… Qu'un jury l'ait complètement ignorée à Cannes pour une actrice casaque qui ne faisait que souffrir sur l'écran pendant deux heures, c'est hallucinant d'aveuglement ! Enfin, ce n'était pas la seule absence de prix scandaleux… [(re)lire à ce sujet Les films qui auraient dû être palmés à Cannes selon les critiques du "Masque & la Plume")

Ce qui est très beau dans le film, comme dans tous les films de Jia Zhangke, c'est l'ampleur du récit : l'usure du temps (vingt ans) sur les gens. C'est également des paysages qu'il filme avec une formidable sensibilité.

C'est toute l'histoire de la Chine qu'il nous raconte, et en même temps des histoires d'êtres humains, de cet amour entre ces deux êtres qui s'aiment, qui sont séparés, etc. C'est un film universel.

Sophie Avon y a vu un magnifique portrait de la Chine et d'une femme

SA : C'est très beau.

Le film s'ouvre, me semble-t-il, plus lentement que les précédents films de Jia Zhangke : Still Life c'était un choc, Au-delà des montagnes et A Touch of Sin étaient des très grand films. Là, c'est un peu un film entre les deux. D'ailleurs c'est un film sur la pègre et sur la marge... Il est un peu en filigrane.

En même temps, il y a une scène qui se répète et qui est magnifique : quand ils sont près du volcan, où elle dit cette phrase qui a servi pour le titre original :

Rien n'est plus pur que la cendre d'un volcan.

Et c'est vrai qu'à la fin du film, tout à coup cette phrase devient la clef du film, elle donne une dimension au film qui est un magnifique portrait et de la Chine et de cette femme.

Pour Xavier Leherpeur, c'est "un grand film"… mais aussi une "une légère déception"

XL : Jia Zhangke est un immense metteur en scène ; Les Eternels est un grand film.

Et pourtant, je suis un peu déçu. C'est le premier film de Jia Zhangke qui ne me surprend pas formellement, qui ne m'apporte pas quelque chose de nouveau à son cinéma.

Effectivement le film est impeccable, je recommande vraiment à tous les auditeurs d'aller se précipiter voir cette fresque émouvante, bouleversante, politique, esthétique. Jia Zhangke sait magnifiquement raconter cette histoire. Mais j'ai l'impression qu'il recycle un tout petit peu quelques unes de ses ficelles précédentes pour un film plus lisse, qui aurait à mon avis effectivement pu tout à fait être une Palme d'or ou un Grand prix du Jury à Cannes cette année, parce que le film est très réussi, mais qui n'a pas cette âpreté, cette originalité, cette audace formelle dont il est capable (et dont je sais qu'il sera encore capable).

Grand film mais une légère déception.

Pour Eric Neuhoff : "Tout est bien dans ce film"

EN : C'est très beau. Comme Jérôme l'a dit c'est du Scorsese, mais du Scorsese qui aurait croisé Henry James ou lu Proust, parce que c'est vraiment un film sur le temps qui passe, sur les sentiments qui s'effacent, sur quelqu'un qui aime une personne qui peut-être n'était pas son genre.

Cette fille est fabuleuse, avec cet amour qui dure, qui dure... Il y a un côté presque comme la fin de L'Education sentimentale de Flaubert… Elle voyagea, elle prit des trains, des bateaux… et dans le train elle rencontre un agent de voyage qui croit aux extra-terrestres et il y a une séquence magique ensuite où on voit une soucoupe volante dans la nuit. En bateau, elle longe toutes ces villes qui vont être englouties par les eaux d'un barrage qu'on va construire. Les sentiments c'est la même chose : ils vont être engloutis…

C'est un film très beau sur les amours ratés dont on sait bien qu'elles auraient pu réussir.

C'est violent, c'est touchant, c'est très esthétique.

Tout est bien dans ce film.

