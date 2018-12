En Chine, les personnages du jianghu vivent une vie secrète et c’est particulièrement le cas pour les femmes…

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong.

Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu.

Elle est condamnée à cinq ans de prison. À sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les épreuves, revient pour retrouver Qiao, la seule personne qu’il ait jamais aimée…

Le titre chinois de ce film, Jianghu Ernü, signifie « Fils et filles de jianghu ». « Jianghu » (qui signifie littéralement « rivières et lacs », bien qu’il soit difficile à traduire en français), évoque un monde de drames, d’émotions et, bien sûr, de dangers réels. Le jianghu appartient à ceux qui n’habitent nulle part.

J’ai toujours aimé les histoires qui se déroulent sur une longue période de temps : ce temps qui détient les secrets d’une vie, les histoires et les expériences de chacun.

Dans la première partie du film, le jianghu est le théâtre de luttes entre différents groupes de la pègre dans la province du Shanxi. C’est aussi le lieu des conflits entre la vieille et la nouvelle génération. C’est également une histoire de western, qui se situe dans des paysages désolés, par un froid mordant autour de mines abandonnées.

La deuxième partie du film se déroule dans la région des Trois Gorges, au bord du fleuve Yangtze, où la construction d’un barrage menace de faire disparaître des villes entières. Le personnage, Qiao, d’abord trompée, trompe les autres à son tour : elle utilise les techniques de survie qu’elle a apprises en prison pour négocier sa place à la marge de la société.

La dernière partie nous ramène dans le Shanxi, où le principal personnage masculin, Bin, se met en route pour un nouveau voyage, car le jianghu lui manque, ce jianghu qui fera resurgir son drame intérieur. C’est précisément là que Qiao a choisi de s’installer, cherchant à mener ses propres activités.

Il est difficile de rompre les liens affectifs, d’oublier nos amours, nos souvenirs et nos habitudes, et cela nous cloue sur place. Ces liens agissent comme la gravité, qui nous retient au sol et nous empêche de nous envoler dans les airs. Une gravité affective qui nous maintient dans les relations sociales et nous retient d’aller librement. Notre dignité d’êtres humains apparaît dans l’issue de cette lutte pour nous échapper.

JIA ZHANG-KE, réalisateur

