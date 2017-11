Un drame social sur le dur labeur des femmes lors de la première Guerre Mondiale.

Les gardiennes © Guy Ferrandis

Librement adapté du roman éponyme d'Ernest Pérochin écrit en 1942, Les gardiennes de Xavier Beauvois retracent les conditions de vie et le monde du travail paysan pendant la Grande Guerre, à l'heure où les femmes ont remplacé les hommes partis en campagne et témoigne des ravages de la guerre sur un plan social et familial.

Les Gardiennes / Guy Ferrandis

1915. À la ferme du Paridier, une mère et sa fille ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et les rares retours des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille…

Les gardiennes / Guy Ferrandis

Les gardiennes est un western, à ceci près que ce n’est pas un ranch, c’est une ferme. Ce ne sont pas des cow-boys mais des cow-girls. Mais le monde paysan est comme ça, dur. Les femmes ont tout fait pendant la guerre. Elles ont conduit des trains, elles ont travaillé à l’usine, elles ont nourri le pays… Les hommes rentrent et tout recommence comme avant…. Cependant, le ver est dans le fruit…

Xavier Beauvois

Les gardiennes / Guy Ferrandis

Distribution

Avec nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Cyril Descours, Olivier Rabourdin, Yann Bean, Ophélie-Marion Debiais

Musique de Michel Legrand

Les gardiennes / Guy Ferrandis

Les gardiennes / Guy Ferrandis

Les gardiennes / Guy Ferrandis