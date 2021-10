Quartier de tours au milieu du 13ème arrondissement de Paris, quartier original, exotique, vivant, socialement et culturellement mélangé, là où vivent Emilie, Camille, Nora et Amber…

LES OLYMPIADES © Shanna Besson

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

Le scénario du film Les Olympiades de Jacques Audiard est l’adaptation de trois nouvelles de l’auteur de bande dessinée américain Adrian Tomine : « Amber Sweet », « Tuer et mourir », « Escapade hawaïenne ».

Jacques Audiard livre ses impressions :

« Tomine propose des récits concis, pleins de réel, avec des personnages de paumés, en quête de quelque chose qu’ils ne peuvent totalement définir. C’est tout cela qui m’a plu. De plus, son dessin très simple et efficace ne détourne pas de l’action et semble déjà désigner le cinéma, presque comme un story-board. Et puis, un peu comme Eric Rohmer, Adrian Tomine est un moraliste : à la fin de ses histoires les personnages semblent avoir appris quelque chose sur la vie et sur eux-mêmes. »

LES OLYMPIADES / Shanna Besson

Il en a tiré des personnages plein de vie, un peu paumés :

« Les quatre personnages principaux sont de jeunes adultes, déjà pourvus d’une expérience, qui vont se rencontrer et s’aimer. Ils ont tous une existence sociale ; ils ne sont pas hors-sol. Trois sont des trentenaires qui se sont déjà heurté à la difficulté de trouver un logement et/ou un travail, qui traversent une crise de vocation, qui n’arrivent pas à se fixer amoureusement ou sexuellement, qui changent de vie alors qu’ils viennent juste de la commencer de manière autonome.

Le personnage de Camille (Makita Samba), jeune professeur, est déjà désabusé par le système scolaire. Nora (Noémie Merlant) reprend des études à Paris après un passé familial douloureux. Après de longues études, Émilie (Lucie Zhang) choisit, semble-t-il délibérément, de se laisser porter d’un petit job à l’autre. Cam-girl, Amber Sweet (Jehnny Beth) va, pour la première fois, passer de l’autre côté du miroir.

En fait, tous les personnages vont faire l’expérience de la désillusion, mais dans le bon sens car c’est sur eux-mêmes qu’ils s’illusionnaient. Les expériences qu’ils vont vivre leur ouvriront les yeux sur ce qu’ils sont vraiment, sur ce qu’ils désirent et aiment réellement. »

LES OLYMPIADES / Shanna Besson

Émilie est une jeune fille d’une vingtaine d’années, d’origine taïwanaise, qui a grandi à Paris. C’est une fille extravertie, voire extravagante, un peu folle, bizarre… Incomprise surtout, et donc seule, parfois. Elle est en proie à beaucoup d’émotions, mais a du mal à les montrer.

Lucie Zhang - Emilie

Camille est un jeune prof célibataire de 30 ans, Parisien, qui s’est récemment fait larguer par sa copine. Cela faisait longtemps que j’attendais d’avoir l’occasion de jouer un jeune homme de mon âge, un peu vif et espiègle…

Makita Samba - Camille

Nora est une jeune fille de 30 ans, qui débarque de province à Paris pour reprendre ses études et donner une nouvelle impulsion à sa vie. C’est un personnage féminin, complexe, fort, fragile et étonnant ; une trentenaire qui se cherche, qui cherche à comprendre à connaître son désir, ce qui arrivera grâce à la rencontre avec Amber Sweet.

Noémie Merlant - Nora

Amber Sweet est une ancienne pornstar qui est devenue ce qu’on appelle une cam girl, une travailleuse du sexe en version web. C’est un personnage qui s’est trouvé : elle sait ce qu’elle aime, ce qu’elle veut faire ; elle gagne de l’argent et elle est établie. C’est peut-être le personnage le plus stable du film.

Jehnny Beth - Amber

Affiches Les Olympiades / de Jacques Audiard

►►► Distribution

Un film de Jacques Audiard

Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth

Festival de Cannes 2021, en compétition

Prix Cannes Soundtrack, Meilleure Musique de film en compétition : Rone

D’après trois nouvelles graphiques d’Adrian Tomine : « Amber Sweet », « Tuer et mourir », « Escapade hawaïenne ».

