Les plateformes numériques et le cinéma européen

Aujourd’hui, il ne peut y avoir de réflexion sur l’avenir du cinéma sans envisager le rôle que pourront jouer les plateformes numériques. Centrales dans l’accès du public aux oeuvres, elles témoignent d’une rapide évolution des usages et d’un paysage audiovisuel et cinématographique en plein bouleversement.

Faut-il adapter la régulation pour rendre le cinéma plus attractif pour ces plateformes ? Quelle éditorialisation pour le cinéma européen sur ces nouveaux écrans ? Ces nouveaux diffuseurs seront-ils aussi les nouveaux financeurs ? Pour répondre à ces questions et dresser les pistes pour construire l’avenir, la SACD a réuni un panel d’intervenants et d’experts, de cinéastes et de responsables politiques.

Animé par Pascal Rogard, directeur général de la SACD,

Avec

Frédérique Bredin , présidente du CNC,

, présidente du CNC, Émilie Cariou , vice-présidente de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale,

, vice-présidente de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, Evelyne Gebhardt , vice-présidente du Parlement européen (sous réserve),

, vice-présidente du Parlement européen (sous réserve), Justine Ryst , directrice en charge des partenariats de YouTube Europe du Sud,

, directrice en charge des partenariats de YouTube Europe du Sud, Céline Sciamma , cinéaste, co-présidente de la Société des Réalisateurs de Films –SRF,

, cinéaste, co-présidente de la Société des Réalisateurs de Films –SRF, Nathalie Sonnac, conseillère au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

