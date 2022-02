Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise étouffante d’une famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.

Les Poings Desserrés © Non-Stop Production

Kira Kovalenko est une jeune réalisatrice. Les poings desserrés est son deuxième long métrage :

« Dans son roman L’Intrus William Faulkner écrit que personne ne peut survivre à la liberté. Ce concept de liberté vue comme un fardeau m’a rappelé un autre fardeau, celui qu’est la mémoire. Comment peut-on être vraiment libre de sa mémoire et survivre ? J’ai fouillé au plus profond de mes souvenirs et réfléchi à ce fardeau que je traîne depuis si longtemps, cet événement qui m’a fracturée, traumatisée et qui a touché tant de gens autour de moi.

Les Poings Desserrés / Non-Stop Production

C’est ainsi qu’est née l’histoire du film. Il parle de ceux qui ont survécu à cet événement et qui, des années plus tard, font face au traumatisme en eux, qui les marque et qui bouleverse leurs rapports familiaux. Tenter d’oublier devient un acte de violence. Une violence pourtant née de l’amour. Mes personnages vivent dans une vieille ville minière située dans les montagnes de l’Ossétie du Nord. Les mines sont condamnées, le temps s’est arrêté. Des tours se dressent derrière les murs de la ville, comme pour mieux y cacher quelque chose, y enfermer quelque chose, y sauver quelque chose. »

Les Poings Desserrés / Non-Stop Production

Kira Kovalenko est née en 1989. Elle entre aux Cours d’Alexandre Sokourov à Naltchik en 2010. Jeune réalisatrice, sa filmographie commence par un court métrage en 2014, Ils m’ont quitté, puis son premier long métrage Sofitchka en 2016 et enfin Les poings desserrés, Prix Un certain regard Cannes 2021, dont la sortie en salles en France est le 23 février 2022.

« La violence de l’amour ». C’est en ces terme que Kira Kovalenko décrit les sentiments contradictoires qu’elle souhaite partager avec le public.

Ici, chacun a ses traumas et l’amour qu’ils se portent est un amour qui a été blessé. Donc il ne peut se manifester que dans la violence.

Les Poings Desserrés / Non-Stop Production

Et pour éprouver ses sentiments cinématographiques, elle a fait appel à des interprètes :

« La jeune fille qui joue Ada était en deuxième année à l’université de Vladikavkaz où elle étudiait le jeu d’acteur et celui qui interprète le père est un acteur de théâtre équestre. Tous les autres sont des non-professionnels trouvés dans la rue, dans les salles de sport, en photo sur Internet… »

Les Poings Desserrés / Non-Stop Production

Le film, tourné en langue ossète, peut surprendre par ce parti-pris :

« Effectivement, je ne parle pas du tout ni ne comprends l’ossète. Mais les acteurs comme moi parlons russe couramment, donc c’est comme ça qu’on se parlait. D’emblée, je me suis dit que, pour que le film fonctionne, il fallait qu’il soit parlé en ossète. Ça peut paraître curieux, mais j’aime tourner dans une langue que je ne comprends pas – j’avais tourné mon précédent film, Sofitchka, en langue abkhaze, que je ne parle pas non plus. En fait, à chaque phrase prononcée, plutôt que de demander une certaine intonation, il y avait une autre phrase sous-jacente qui donnait le ton juste. »

Propos recueillis et traduits du russe par Joël Chapron

►►► Distribution

Réalisatrice : Kira Kovalenko

Scénario : Kira Kovalenko, Anton Iarouch, Lioubov Moulmenko

► Avec