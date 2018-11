La vie de celui qui va devenir un véritable héros du Rock russe à travers le prisme simple d’un triangle amoureux, et de son passage à l’âge adulte.

Leto dépeint une époque éclectique, qui retrace l’ascension de jeunes chanteurs rock, dont Viktor Tsoï et Mike Naumenko (fondateur du groupe Zoopark).

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

Le film Leto – L’été - est projeté au Festival de Cannes alors que son réalisateur Kirill Serebrennikov, cinéaste russe, est assigné à résidence à Moscou. Avant le tournage du film, il a écrit quelques mots mais aujourd’hui les conditions de son assignation ne lui permettent pas de formuler de nouvelles déclarations :

Leto est une histoire de rock’n’roll dans le Leningrad soviétique des années 80 dans lequel un triangle amoureux réunit trois individus très différents, avec pour toile de fond une Union soviétique étrange et parfois exotique, dans un climat totalement hostile à la musique rock et aux influences occidentales, mais qui fut malgré tout le creuset de l’émergence d’une nouvelle vague rock en URSS.

Notre histoire traite de la foi nécessaire pour surmonter ce contexte, et de l’insouciance de nos héros face aux restrictions dont ils ont hérité. Par-dessus tout, cette histoire est celle d’un amour ingénu et inaltéré, comme une ode à ceux qui vont devenir des icônes du rock, à la façon dont ils vivaient et à l’air qu’ils respiraient. Nous racontons l’histoire de ce dernier été avant la Perestroïka, avant que ce contexte environnant ne soit totalement transformé pour devenir la Russie actuelle.

C’est cela qui m’a initialement attiré vers cette histoire : son innocence et sa pureté. Ma génération se souvient vraiment de l’énergie de la Perestroïka, cette période qui suit immédiatement les événements dévoilés dans notre film. Mais en réalité, nous ne connaissons rien de la génération qui nous a précédés et de son don naturel pour la rébellion, de son feu intérieur. Cette génération a été totalement effacée par la Perestroïka qui en a fait des balayeurs ou des gardiens d’immeubles, et il ne restera rien d’eux…

… Je fais ce film à la fois pour et à propos d’une génération qui considère la liberté comme un choix personnel, et comme le seul choix possible. Dans le but de capturer et de souligner la valeur de cette liberté.

Kirill Serebrennikov

►►► La bande originale a été primée à Cannes : Prix Cannes Soundtrack 2018

Film sur le rock, l’amour et l’amitié, Leto se passe à Leningrad au moment où la scène rock underground est en train d’éclore, influencée par des stars occidentales.

La bande son comprend des reprises des classiques de Talking Heads, Lou Reed ou Iggy Pop par le Zveri Group.

Au programme figurent également des titres originaux du Velvet Underground, de David Bowie et de T. Rex.

►►► Distribution

Réalisateur : Kirill Serebrennikov

Acteurs : Irina Starshenbaum, Teo Yoo, Roma Sver

Drame musical

