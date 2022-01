Le réalisateur de "There will be blood", "Boogie Nights" et "Magnolia" signe cette fois-ci une comédie romantique qui a totalement ébloui les critiques du Masque & la Plume, à l'exception de Jean-Marc Lalanne. Un film en partenariat avec France Inter.

Le comédien Cooper Hoffman et la comédienne Alana Haim dans "Licorice pizza", le tout nouveau film de de Paul Thomas Anderson © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Le film présenté par Jérôme Garcin

On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il nous plonge dans le Los Angeles de 1973. L'histoire d'amitié amoureuse avec séparations et retrouvailles de deux jeunes gens, Alana Kane, 25 ans (Alana Haim) et Gary Valentine, enfant acteur de 15 ans et vendeur de "water bed", qui paraît plus âgé (Cooper Hoffman), le fils de feu Philip Seymour Hoffman, avec Sean Penn en acteur has been et alcoolo, Bradley Cooper dans le rôle d'un producteur, Tom Waits ou encore, en politicien en campagne, Benny Safdie. Le plus drôle ou le plus intrigant, c'est qu'il n'est jamais question de "Licorice pizza" dans ce film. Il ne s'agit pas d'une pizzeria, mais d'une chaîne de disquaires californiens au temps lointain du vinyle, avec une B.O. qui est un pur régal.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Eric Neuhoff salue "un film éblouissant qu'il faut absolument aller voir !"

"Dans un monde parfait, l'émission serait consacrée uniquement à ce film-là aujourd'hui. C'est comme si Orson Welles avait pu tourner tous les films qu'il avait voulus ! C'est un génie Anderson. Il a réalisé à 27 ans "Magnolia", et après "Phantom Thread" qui était déjà un sommet, il se réinvente avec ce film. C'est la Californie telle qu'on l'imagine et que lui-même l'imagine. Il est né là-bas mais en 1970, à l'époque où se passe le film. Il n'avait que trois ans. C'est de la nostalgie à la puissance X parce qu'il arrive à recréer toute l'ambiance de cette époque-là avec une intelligence, une pudeur, alors que c'était la pleine libération sexuelle.

C'est l'histoire d'une cougar d'un peu plus de 20 ans qui est paralysée par un type de 15 ans.

Il y a quelque chose de magique dans ce film. On a l'impression qu'il se croit tout permis Paul Thomas Anderson et quand on voit le film, on se dit mais il a raison !

C'est toute une série de vignettes, sans scénario mais ça s'enchaîne merveilleusement bien ! La musique fait tout aussi !

J'ai rarement vu un film qui traduit aussi bien ce qu'est l'adolescence, cette époque où on a l'impression que personne ne vous ressemble assez pour vous comprendre, même la fille dont on est amoureux. Le fils de Philipp Seymour Hoffman, qui est le sosie de son père au même âge, court autant que Jean-Louis Trintignant dans les films des années 70. C'est un film qui a du mouvement et qui a de la drôlerie.

C'est un film qu'il faut absolument aller voir !

Quand on sort de là, on a envie d'attraper les gens sur le trottoir et de leur dire : "venez le voir j'y retourne avec vous !" Ce sont 2h13 qu'on ne sent pas du tout passer, c'est éblouissant".

Michel Ciment applaudit "un film aussi immense que son cinéaste"

"J'ai toujours pensé que c'était un des plus grands cinéastes des 30 dernières années.

Un film d'une liberté absolue qui confirme quelle extraordinaire aisance il a pour filmer !

Accompagné de ses travellings filés en permanence, ses plans-séquence qui montrent que ce n'est pas seulement une histoire d'amour entre une fille de 25 ans et un garçon de 15 ans, mais aussi une galerie de portraits, une sorte de kaléidoscope. C'est un film enthousiasmant comme ses autres films".

Sophie Avon : "La légèreté va plutôt bien à Paul Thomas Anderson"

"Notamment dans la façon qu'il a de partir d'un sentiment très juvénile, très pur, presque instinctif, primal, de ce gamin qui tombe amoureux à la seconde. Avec la façon dont il tisse tout un faisceau d'histoires, de rocambolesque, d'aventures, de romanesque entre eux, mais aussi avec le monde qui les entoure, concrétiser cela sous nos yeux, c'est génial !"

C'est un film qui est très profond !

Jean-Marc Lalanne a vraiment beaucoup de mal avec le cinéma de Paul Thomas Anderson…

"Je suis très troublé… Comme tous les films de Paul Thomas Anderson qui sont tous différents… A chaque fois, il trouve des raisons nouvelles pour que je ne les aime pas… Je n'aime aucun de ses films et, comme à chaque fois, j'ai toujours bon espoir d'être converti. Mais, ça m'est tombé des yeux une nouvelle fois…

Il y a un propos extrêmement ténu et une monumentalité de la mise en scène qui donne le sentiment qu'il se regarde tout le temps filmer. Chaque image est surléchée. C'est vraiment du cinéma qui multiplie les effets de cinéma pour se donner l'impression d'en être. Je déteste ça.

C'est un faux film léger, un film réellement boursouflé qui ne filme jamais son principal sujet (la naissance de l'amour). Il est ivre de sa propre virtuosité

Je déteste, au passage, son regard sur le personnage féminin : cette manie de la mettre sans cesse en difficulté, de la regarder d'une manière qui m'est extrêmement antipathique et désagréable, une forme de bizutage qui me met profondément mal à l'aise".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

10 min "Licorice pizza" de Paul Thomas Anderson Par Jérôme Garcin

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici