Du grand Soderbergh !

Logan lucky de Steven Soderbergh ©

Deux frères pas très futés (Channing Tatum et Adam Driver) décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l’année.

Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang (Daniel Craig).

Le problème, c’est qu’il est en prison…

A partir de ce schéma narratif, Steven Soderbergh nous offre une comédie décomplexée.

Fort du succès des Ocean's Eleven, Steven Soderbergh revient au cinéma dans un genre qu'il affectionne : le braquage, l’esbroufe et la haute voltige.

Le portrait d'une certaine américaine dite profonde explose dans une mise en scène savamment orchestrée.

Logan lucky / Claudette Barius © Fingerprint Releasing, All Rights Reserved

Soderbergh magnifie une simple histoire de casse et s'appuie sur un casting de rêve avec Daniel Craig, extravagant et déchaîné, Channing Tatum, Adam Driver, Hilary Swank, Katie Holmes et bien d'autres.

