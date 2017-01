L’amour plus fort que la haine.

Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie où les Loving ont décidé de s’installer les poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu’il quitte l’État. Considérant qu’il s’agit d’une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu’à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie.

Désormais, l’arrêt “Loving v. Virginia” symbolise le droit de s’aimer pour tous, sans aucune distinction d’origine.

Jeff Nichols a écrit et réalisé SHOTGUN STORIES, TAKE SHELTER, MUD – SUR LES RIVES DU MISSISSIPPI et MIDNIGHT SPECIAL. Le parcours de Richard et Mildred est aujourd’hui raconté par Jeff Nichols dans LOVING : « J’ai été frappé par la simplicité de leur histoire d’amour, d’une grande pureté », indique-t-il.

Définissant le mariage comme un droit fondamental de l’être humain, l’arrêt Loving v. Virginia est encore fréquemment cité au cours de procès, et notamment lors d’affaires contestant l’interdiction du mariage homosexuel.

►►► Distribution

Joel Edgerton Richard

Richard Ruth Negga Mildred

Mildred Marton Csokas Le Shérif Brooks

Le Shérif Brooks Nick Kroll Bernie Cohen

Bernie Cohen Terri Abney Garnet

Garnet Alano Miller Raymond

Raymond Jon Bass Phil Hirschkop

Phil Hirschkop Christopher Mann Theoliver

Theoliver Sharon Blackwood Lola

Lola Winter Lee Holland Musiel

Musiel Michael Shannon Grey Villet

