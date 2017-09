Le festival Lumière est devenu le rendez-vous mondial du cinéma de patrimoine.

Festival Lumière © Lumière 2017 Grand Lyon Film Festival

Une fois par an, c'est à Lyon, ville natale du Cinématographe, que le monde du cinéma célèbre sa vitalité et sa mémoire, à travers une visite contemporaine aux œuvres du passé (films restaurés, rétrospectives, invités, hommages...). Grâce à l'ensemble des salles de cinéma participantes, le festival Lumière rayonne dans toute l'agglomération lyonnaise et touche un large public.

Le Prix Lumière, remis chaque année par l'Institut Lumière à une personnalité du cinéma pour l'ensemble de son oeuvre, sera décerné au cinéaste chinois Wong Kar-wai qui succède à Catherine Deneuve en 2016, Martin Scorsese en 2015, Pedro Almodóvar en 2014, Quentin Tarantino en 2013, Ken Loach en 2012, Gérard Depardieu en 2011, Milos Forman en 2010 et Clint Eastwood en 2009.

C’est un grand honneur pour moi d’être le récipiendaire de ce prix et une grande fierté de rejoindre ceux qu’il a déjà distingués. D’appartenir, d’une certaine manière, à cet Institut inspiré par les fondateurs du cinéma, me rend extrêmement humble. Je suis déjà impatient d’être en octobre, à Lyon.

Wong Kar-wai

Un prix récompensant ses films inclassables qui sont autant d’éclats de beauté, pour la trace qu’il laisse déjà dans l’histoire du cinéma, pour ce que son oeuvre a de splendide et d’inachevé, pour les néons de Hong Kong et les neiges de Mandchourie, et parce que les lunettes noires, c’est quand même très classe.

Wong Kar Wai / Nicolas Guerin

Mais le festival lumière c'est aussi 397 séances, 177 films, dans 60 lieux impliqués dans 60 lieux de la Métropole lyonnaise.

Des séances présentées par des acteurs, des cinéastes, des historiens, des critiques, et par nos «Ambassadeurs Lumière».

Des rétrospectives dédiées aux grands cinéastes qui ont fait ou font encore l’histoire du cinéma, de tous genres, de toutes les époques.

Des invitations à des actrices et acteurs, des cinéastes, des compositeurs de musique de films.

Des copies restaurées sur grand écran, en salle : voir les films dans les plus belles conditions.

Des séances de cinéma géantes à la Halle Tony Garnier, à l’Auditorium de Lyon et au Centre de Congrès.

Une découverte du cinéma muet avec des ciné-concerts.

Des master class et l’occasion de rencontres privilégiées avec les invités d’honneur du festival.

Des expositions et une brocante cinéma et photographie.

Des lieux pour se rencontrer : le Village du festival dans le parc de l’Institut Lumière, la péniche La Plateforme le soir… et un mâchon dans un restaurant lyonnais !

Un rendez-vous pour les professionnels, avec le Marché International du Film Classique.

Un festival pour tous, à la rencontre de tous les publics : enfants hospitalisés, détenus, personnes en réinsertion, scolaires…

Ils seront au festival : Michael Mann, Diane Kurys, Anna Karina, Jean-François Stévenin, Tilda Swinton, Guillermo Del Toro, Bertrand Tavernier et tant d'autres !

Retrouvez tous les films ici !