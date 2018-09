Le festival Lumière est devenu le rendez-vous mondial du cinéma de patrimoine.

Le dortoir des Grandes - Jean Marais © Henri Decoin

Une fois par an, c'est à Lyon, ville natale du Cinématographe, que le monde du cinéma célèbre sa vitalité et sa mémoire, à travers une visite contemporaine aux œuvres du passé (films restaurés, rétrospectives, invités, hommages...).

Grâce à l'ensemble des salles de cinéma participantes, le festival Lumière 2018 rayonne dans toute l'agglomération lyonnaise et touche un large public avec plus de 60 lieux impliqués pour 9 jours de festival et environ 420 séances de cinéma pour 170 films projetés.

Cette année, le Prix Lumière créé par Thierry Frémaux célèbre Jeanne Fonda qui succède à Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Gérard Depardieu, Ken Loach, Milos Forman et Clint Eastwood.

Une filmographie impressionnante et des rôles qui le sont autant. Tour à tour fragile, forte, fatale, ou envoûtante, mais aussi drôle et irrévérencieuse, Jeanne Fonda est une star internationale, icône de plusieurs décennies de spectateurs qui a vu le monde changer définitivement.

Lumière 2018 / Grand Lyon Film Festival

Comme chaque année, le festival vous propose une programmation riche et dense avec des invités d'honneur comme Liv Ullmann ; une rétrospective Henri Decoin et Richard Thorpe mais aussi une histoire permanente des femmes cinéastes : Muriel Box et l’Angleterre des années 1950.

Muriel Box / Collection Institut Lumière DR

C'est aussi deux nuits spéciales Le Seigneur des anneaux en version longue ou l'événement des 50 ans du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ; des séances Famille avec Le Kid de Charlie Chaplin en ciné concert, des invités "spécial 10è anniversaire" avec Cheng Pei-Pei, Françoise Arnoul, Stephen Frears, Juliette Binoche, Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro...

L'ODYSSEE DE L'ESPACE / Stanley Kubrick 1968

Et de grandes projections avec Les Chaussons rouges de Michael Powell et Emeric Pressburger, Les Grandes Gueules de Robert Enrico, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, La Horde Sauvage de Sam Peckinpah et tant d'autres films à découvrir et redécouvrir.

LES GRANDES GUEULES 1965 / Robert Enrico

Tous les films ici. Tant d'événements à partager et à retrouver sur Lumière 2018 !