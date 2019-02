Trois ans après Juste la fin du monde, Xavier Dolan revient avec sa nouvelle réalisation, son premier long-métrage en langue anglaise.

Ma vie avec John F Donovan © Shayne Laverdière

Résumé du film :

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Quelques mots du réalisateur Xavier Dolan :

J’ai rêvé de faire un film ambitieux sur la notoriété et l’identité.

Ma vie avec John F Donovan raconte comment les enfants s’approprient les codes qu’on leur inculque, non seulement dans les moments de désespoir ou de solitude, mais aussi quand ils atteignent une certaine maturité psychologique – qui peut aller jusqu’à la folie.

Il parle de nos tout premiers fantasmes, qui sont parfois accueillis avec mépris et réduits à néant – ou pas – quand ils sont confrontés au principe de normalité. Il parle de la difficulté d’être soi-même dans un monde de faux-semblants.

Il parle de notre volonté désespérée de nous intégrer et de faire entrer les autres dans des petites cases. Il parle du fait qu’on préfère plaire aux autres qu’à soi-même, et qu’on renonce à ses convictions les plus profondes par besoin d’amour et de reconnaissance.

Ce film correspond, à tous points de vue, à mes intentions de départ : il aurait plu au gamin que j’étais – et que, à mon avis, je suis encore.

Et cela, enfin, me satisfait.

Ma vie avec John F Donovan / Shayne Laverdière

Ma vie avec John F Donovan / Shayne Laverdière

Xavier Dolan a très clairement participé à chaque détail lié à l’esthétique du film, allant jusqu’à endosser un rôle de costumier pour faire en sorte que ses personnages correspondent à ce qu’il avait en tête

En tant qu’auteur et réalisateur, Xavier Dolan n’a pas cessé de retravailler et perfectionner le scénario jusqu’à la dernière minute, faisant évoluer au passage le personnage de John F. Donovan.

Il explique que l’interview constitue un procédé narratif du film. Il met en scène deux personnages principaux : John F. Donovan et Rupert Turner. Rupert Turner, le jeune fan avec qui John Donovan entretient une correspondance, est à la fois le faire-valoir et l’alter-ego de John Donovan. Tandis que Rupert se débat avec sa propre sexualité, son sentiment d’isolement et son envie d’échapper à son existence banale et cruelle, il doit faire face à la chute de son idole qui tombe en disgrâce quand son homosexualité est révélée…

Ma vie avec John F Donovan / Shayne Laverdière

Ma vie avec John F Donovan / Shayne Laverdière

Ma vie avec John F Donovan / Shayne Laverdière

► Distribution