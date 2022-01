Après "La voix humaine" et "Douleur et gloire", le cinéaste espagnol évoque le passé franquiste de son pays, et se lance dans un travail de mémoire sur fond de mélodrame et d'étreintes brisées autour du destin commun de deux mères célibataires. Globalement, Le Masque a été habitué a mieux de sa part.

Les comédiennes Milena Smit et Penélope Cruz dans le film "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar, 2021 © El Deseo / Iglesias Mas

Le film présenté par Jérôme Garcin

En apparence, c'est un film sur la maternité. Deux femmes : Janis, photographe de mode de 40 ans (Penélope Cruz) et Ana, une adolescente (Milena Smit) dont la mère est comédienne. Toutes deux sont sur le point d'accoucher. Elles se rencontrent dans une chambre de la maternité. Toutes les deux sont tombées enceintes par accident.

Ses maternités parallèles cachent un sujet beaucoup plus grave qui remonte à l'époque du franquisme, celui des fosses communes où ont été jetées les victimes de la dictature, parmi lesquelles l'arrière grand-père de Janis qui voudrait, comme beaucoup d'Espagnols, qu'on puisse redonner aux morts la sépulture à laquelle ils ont droit. Un sujet qui est un grand débat national en Espagne, qui n'est que le prologue et l'épilogue de ce film mais où, pour la première fois, Almodóvar évoque de front ce terrible héritage de la guerre civile espagnole et de ses quelques 115 000 disparus des fosses communes. Sachez que l'ADN va jouer ici un rôle capital, aussi bien pour le passé que pour le présent de ces deux mères.

Sophie Avon : "Passionnant et subtil mais en deçà de ce que Almodóvar sait faire"

"Le film est un peu en dessous de ce à quoi on est habitué avec Almodóvar. Mais malgré tout, le film est passionnant.

La maternité qui cache l'histoire des fosses communes, en vérité, c'est la même histoire : l'histoire d'une filiation, d'une transmission d'où on vient et tout ce qui, de génération en génération, de vrai, de caché, de pas caché ressort à un moment ou à un autre. C'est la même histoire mais traitée autrement.

Les choses s'entremêlent de manière très fine ponctuées avec des rebondissements absolument extraordinaires.

Je trouve génial qu'Almodóvar profite de cette maternité pour en faire presque une allégorie de ce qui nous dépasse et nous échappe dans la vie. On ne sait pas ce qu'on porte sur les épaules depuis des générations. Finalement, on sait qu'on est mère mais on ne sait pas de quoi notre bébé sera fait. On ne sait pas quel amour on va avoir pour lui. On ne sait pas à quoi il va ressembler. Tout nous échappe. On croit qu'on fait des choix, mais en vérité, on est beaucoup moins l'auteur de sa vie qu'on en est le jouet, même si on a un libre arbitre. Les histoires de secrets, de mensonges et de vérité sont très présents dans le film".

Il utilise la maternité de manière extrêmement subtile

Pierre Murat : "Un bon Almodóvar"

"C'est un bon Almodóvar. On retrouve ce qu'on a toujours aimé chez lui, le sens des péripéties rocambolesques. Il a l'art de nouer des intrigues, de les compliquer à loisir, de les rendre plus artificielles que possible et, en même temps, les rendre naturelles.

Pedro Almodóvar est pratiquement inattaquable tellement c'est un monument, mais je trouve que les 20 premières minutes sont extrêmement mauvaises… C'est un discours filandreux indigne de Pedro Almodóvar qui était là vraiment fatigué…

Après, c'est très très bien, Pénélope Cruz est formidable, de même que sa partenaire. Il faut y aller, ça reste un très bon Almodóvar".

Nicolas Schaller applaudit la grande maitrise cinématographique

"Son cinéma vieillit au même rythme que lui. Il y a des renoncements dans la forme. Il y a quelque chose de plus en plus dépouillé et desséché dans le filmage depuis "Julieta". L'image vidéo n'aide pas non plus et donne quelque chose d'un peu à plat dans l'image qui choque un peu…

Après il y a toujours cette maîtrise, cette intelligence du scénario et de la direction des comédiens qui nous emporte dans une histoire tortueuse, dans ce qu'il fait de plus beau : corriger les blessures de la vie à travers les vicissitudes du mélo.

C'est très beau dans la manière dont la petite histoire de ces deux femmes rejoint la grande par des détails, des motifs.

Tout fait sens avec une subtilité assez folle

Xavier Leherpeur a été très déçu sur ce coup-là…

"C'est vraiment mineur. Les articulations se voient à 10km et de façon parfois un tout petit peu stupéfiante venant de quelqu'un qui a quand même la virtuosité et le talent d'Almodovar…

La retrouvaille des deux mères au café… la question qui n'est pas posée pour pouvoir différer le suspense avec la réponse que l'on a largement le temps de deviner… on dirait du soap… Il y a des entrées et des sorties de champs qui sont vraiment dignes de la télé pour venir évacuer les personnages sur la droite et sur la gauche…

Ce n'est pas digne de lui. C'est laborieux en terme d'écriture

Le vrai sujet du film, le franquisme, il le traite plus comme une note d'intention avec des dialogues parfois un peu embarrassants. Ce n'est pas bon… Le côté pop IKEA, avec ses petites symétries, ses couleurs pour parler du franquisme et pour évoquer les heures sombres de l'Espagne, ça ne marche pas… Je voudrais avoir un autre décor, quelque chose de plus ancré dans une certaine réalité… Il y a un côté "on va remettre le coussin parce que ce n'est pas bien d'équerre mais en réalité on s'en fou…

Quant à Pénélope Cruz, au secours… ! Elle en fait des caisses… Elle a une attention à chaque fois qu'elle doit jouer quelque chose. Tout d'un coup on sent qu'elle a un grand rôle donc tout a une attention particulière et elle exagère le trait…

Et Pénélope Cruz en train de faire la tortilla… je crois que je ne m'en suis jamais remis…"

Le film

